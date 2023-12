Juan Manuel Ubaldo - na Filipinach znany pod pseudonimem Kokoi Baldo - zmarł w nocy z czwartku na piątek. To wówczas miało dojść do tragicznego wypadku drogowego z udziałem 44-latka.

Informację o śmierci wokalisty potwierdził jego menedżer i partner Sam. Poprosił on o uszanowanie prywatności rodziny i przyjaciół zmarłego.

"Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Dziękujemy za zrozumienie" - napisał. W kolejnym wpisie zaapelował, by nie publikować szczegółów wypadku, by nie dokładać stresów rodzinie pogrążonej w rozpaczy.

Kokoi Baldo nie żyje. Kim był uczestnik "The Voice"?

Szeroka publiczność poznała Kokoi Baldo w 2014 r. To wówczas wokalista pojawił się w drugiej edycji "The Voice of the Philippines". Podczas Przesłuchań w ciemno swoje fotele odwrócili wszyscy czterej trenerzy. Ostatecznie uczestnik śpiewający przebój "One Day" z repertuaru Matisyahu trafił do drużyny Sarah Geronimo. Ten występ do tej pory zebrał ponad 73 mln odsłon, a wśród tysięcy komentarzy można znaleźć wpisy fanów z całego świata.



Podczas Bitew wokalista został skradziony przez Bamboo Manalaca. To pod jego skrzydłami dotarł do odcinków na żywo. Ostatnią piosenką zaśpiewaną w programie był przebój "Message In a Bottle" The Police.