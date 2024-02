O zwolnieniach w TVP, które miały dotknąć też "Pytanie na śniadanie" mówiło się od kilku tygodni. Najpierw pracę straciły Ida Nowakowska (prowadząca "The Voice Kids") oraz Małgorzata Opoczkowska.

Przypomnijmy, że w styczniu ogłoszono, że TVP z roli prowadzących "Pytanie na śniadanie" zwolniła też Tomasza Kammela, Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę. W tamtym czasie nie było jasne, czy gwiazdy pożegnają się również z formatami "The Voice". Jak donosi Pudelek, ich koniec w kolejnych formatach jest przesądzony.



Tomasz Kammel pożegna się też z "The Voice of Poland" i "The Voice Kids"?

Tomasz Kammel prowadził do pory 13. edycji "The Voice of Poland". Gospodarzem talent show nie był jedynie w pierwszym sezonie prowadzonym przez Huberta Urbańskiego. Ponadto Kammel pracował też przy wszystkich edycjach "The Voice Kids".

Wiadomo, że Tomasza Kammela oraz Idę Nowakowską zobaczymy w szóstym sezonie "The Voice Kids", gdyż wszystkie odcinki poza drugą częścią finału nagrywane są z dużym wyprzedzeniem. Kammela ma jednak według Pudelka zabraknąć w ostatnim odcinku show, który pokazywany będzie na żywo.



Przypomnijmy, że dwie edycje "The Voice of Poland" Kammel prowadził również z Małgorzatą Tomaszewską. Przed 14. sezonem prezenterka pożegnała się z formatem z powodu ciąży. Trzy edycję jako prezenter zakulisowy w "TVOP" pracował również Aleksander Sikora. Sikora był też komentatorem Eurowizji i Eurowizji Junior po odejściu z TVP Artura Orzecha.



Kto zastąpi Kammela i Tomaszewską w "The Voice of Poland"? Wyciekły pierwsze nazwiska

Według informacji Pudelka, który powołuje się na swoje źródła w TVP, stacja i produkcja znalazły już zastępstwo dla Kammela i Tomaszewskiej. Prowadzącymi mają zostać Robert El Gendy oraz Barbara Kurdej-Szatan. Dla tej drugiej miałby to być triumfalny powrót do programu, po tym, jak została z niego usunięta za popieranie m.in. społeczności LGBT+.



TVP oficjalnie broniło zmian w programie koniecznością odświeżenia formatu.



"Oferta programów rozrywkowych wymaga niezbędnej dynamiki. Dbamy o to, by zaskakiwać i intrygować naszych widzów, ale także myślimy o ich przyzwyczajeniach. Zmiany w programach mają na celu utrzymanie dotychczasowych odbiorców oraz przyciąganie nowych widzów. Dotyczy to również kwestii obsady prowadzących. Panią Kurdej-Szatan nadal można oglądać w serialu 'M jak miłość', a w przyszłości mamy nadzieję, że będzie obecna również w innych produkcjach TVP" - przekazano w tamtym czasie w komunikacie przesłanym "Super Expressowi".



Kurdej-Szatan "The Voice of Poland" pracowała w latach 2016 - 2018. Prowadziła też dwie pierwsze edycje "The Voice Kids".

Spekuluje się, że szansę na pracę w programie ma również Robert Stockinger.