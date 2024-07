Lanberry dołączyła do składu trenerskiego "The Voice of Poland" w trzynastej edycji programu. Choć widzowie początkowo nie byli przekonani, wokalistka szybko pokazała, że jest właściwą osobą na tym miejscu.

"Rola trenera dostarcza mi prawdziwego kalejdoskopu emocji i ekscytacji, połączonego jednocześnie z ogromną wdzięcznością. Cieszę się, że moja historia z programem 'The Voice of Poland' zatoczyła koło. Niespełna 10 lat temu stałam po tej drugiej stronie sceny. Wtedy, niestety, nie udało mi się wygrać, ale moja historia udowadnia, że działając z wielką determinacją i konsekwencją, można spełniać swoje marzenia. To nie jest bajka, ja naprawdę siedzę na tym fotelu. W tym programie biorą udział uczestnicy, którzy mają takie same marzenia, jakie kiedyś miałam ja" - mówiła wtedy w wywiadzie dla PAP.

Dodajmy, że już w kolejnej - czternastej - edycji to właśnie jej podopieczny zdobył statuetkę i miano Najlepszego Głosu w Polsce. W finale Janek Górka pokonał Antoniego Zimnala, Becky Sangolo i Maję Walentynowicz.

"The Voice of Poland": Lanberry wraca na fotel!

Teraz okazuje się, że przygoda Lanberry z "The Voice of Poland" nie zakończy się na dwóch edycjach. Do sieci trafiło wymowne wideo. "Cześć, z tej strony Lanberry. Witamy w 15. edycji 'The Voice of Poland'. Już po raz trzeci będę miała zaszczyt zasiadać w fotelu trenerki i szukać najlepszego głosu w Polsce" - słyszymy na nagraniu.

Trenerka zdradziła też swoje ulubione utwory, które chciałaby usłyszeć w nadchodzącej edycji. Wśród nich znalazły się przebój zespołu Hey "List", "Emotions" Mariah Carey oraz hit Red Hot Chili Peppers "Under the Bridge".