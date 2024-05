Dawid Kwiatkowski oficjalnie potwierdza. Chodzi o "The Voice of Poland"

Jesienią 2023 r. TVP pokazała 14. edycja "The Voice of Poland" . Po raz pierwszy w historii zachowano pełny skład trenerów z poprzedniej odsłony. Uczestników oceniali i szkolili: Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska. Zwycięzcą został Janek Górka z drużyny Lanberry.



Według medialnych spekulacji, w nowej edycji muzycznego show zapowiadają się spore zmiany. Pojawiły się nieoficjalne pogłoski, że do programu mogą wrócić gwiazdy z poprzednich edycji (w tym kontekście plotkowano m.in. o Kayah i Michale Szpaku). Część gwiazd (m.in. Patrycja Markowska) dementowała swój domniemany powrót.

"Fakt" podał, że swoje miejsca stracą Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Lanberry. Zdaniem tabloidu, nowym trenerem będzie Kuba Badach.

"The Voice of Poland": Co powiedział Dawid Kwiatkowski?

Jeszcze w lutym Dawid Kwiatkowski (przez sześć edycji trener "The Voice Kids") potwierdził w rozmowie z WP, że otrzymał propozycję dołączenia do programu. "Nie wiem, jak będzie - dałem zielone światło na zasadzie: 'OK, rozmawiajmy, ale nie mówię tak'" - komentował.

Wówczas mówił o swoich obawach w związku z rywalizacją w "dorosłej" wersji, czego on nie lubi.



"Ja już dużo rywalizowałem w swoim życiu. (...) Zobaczymy. Cieszę się, że dostałem taką propozycję, bo to świadczy o to, że ktoś mnie polubił w tym programie i mi ufa" - opowiadał Kwiatkowski, który gościnnie powrócił w finałowym odcinku ostatniej edycji "The Voice Kids".