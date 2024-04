Natasza Urbańska, która zadebiutowała w roli trenerki w siódmej edycji "The Voice Kids", w sobotę wieczorem po raz pierwszy będzie musiała zdecydować, które dzieci z jej drużyny zostaną, a które będą musiały się pożegnać z programem. Po jednym z występów. trenerka całkowicie się rozkleiła.



"Muszę wyjść". Natasza Urbańska popłakała się w "The Voice Kids"

"Jezu, dziewczyny, to było piękne. Dobra, ja muszę wyjść albo coś" - mówiła zapłakana Natasza Urbańska.

Tomasz Kammel chcąc pomóc trenerce w opanowaniu emocji w mgnieniu oka poprosił Barona o opinię na temat występu.

"Dziewczyny, ogień, czysty ogień. Gdybym zamknął oczy myślałbym, że śpiewają poważne, rasowe wokalistki" - stwierdził. I choć występ bardzo spodobał się muzykowi, jego uwadze nie umknęła jedna rzecz.

"W mojej opinii był to występ indywidualistek i solowych wokalistek, bo dużo lepsze byłyście we fragmentach, kiedy byłyście same na scenie" - dodał trener.

Który występ doprowadził Nataszę Urbańską do takiego stanu? Odpowiedzi poznamy w sobotni wieczór.



Kto w finale "The Voice Kids"? Znamy już sześciu uczestników

Finał "The Voice Kids" w tym roku odbędzie się 27 kwietnia, a swoją obecność w programie potwierdziła Ida Nowakowska, zwolniona z TVP na początku roku. Z drużyny Tomsona i Barona do finału awansowali: Wiktoria Szeflińska, Nikodem Pajączek i Milena Gajek. Finalistami z drużyny Cleo zostali: Ola Antoniak, Mateusz Pierożek i Marysia Stefanowska.