10-letnia Julia Anuszek, 14-letnia Asia Wojciechowska i 11-latka Elena Popowicz zaśpiewały podczas bitew w "The Voice Kids" przebój Bajmu - "Ta sama chwila".

"Wybrałam dla was piosenkę, która jest mocarna. To jest piosenka mojego ukochanego zespołu Bajm 'Ta sama chwila;" - zapowiedziała Cleo. Jednak pierwsze próby nie wypadałby zbyt dobrze. "Nie odpuszczę właśnie tej mocy w głosie. Chciałabym, żeby inspirowały się Beatą" - komentowała trenerka.



Reklama

"Fajnie się tego słuchało, ale ciężko się na to patrzyło. (...) Musicie się skupić, to nie może być jałowe, jak podczas lekcji. Musicie się otworzyć na scenę i publiczność" - zachęcała trenerka i wyjaśniała, że "uśmiech to czasem więcej niż wokal".

Wykonanie przeboju Bajm w "The Voice Kids" zachwyca trenerów. "Jestem z was dumna"

Uczestniczki wzięły sobie wszystkie rady Cleo do serca i stworzyły spektakl, który zaczarował trenerów.



"Dziewczyny, to były kosmiczne dźwięki. Zaśpiewać repertuar Bajmu w ten sposób..." - zachwycała się Natasza Urbańska. "Miło się tego słuchało, nie było przesadzone, było w sam raz"- dodał Tomson.



"Jestem z was dumna. Dźwignąć utwór Bajmu, nietuzinkowej Beaty Kozidrak i jej potężny głos to jest coś, a wy dałyście radę"- komentowała Cleo.



Cleo wybrała głos najbardziej pewny, czyli Asię Wojciechowską. Ta ostatecznie pożegnała się z programem w sing offach, co wzbudziło sporo kontrowersji. Głos zabrał nawet ojciec uczestniczki.