Eurowizja Junior to wyjątkowy konkurs, skierowany do najmłodszych talentów. W przedsięwzięciu biorą udział dzieciaki, które pragną pokazać się międzynarodowej publiczności i zyskać możliwość występowania na największych scenach. Polska może pochwalić się dwukrotnym zwycięstwem w rywalizacji. W 2018 r. nasza reprezentantka - Roxie Węgiel - zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce, a już rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor.

Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak dotychczas, poprzedzona jest krajowymi preselekcjami. Odbędą się one za sprawą programu "Szansa na sukces". W sieci już pojawiły się pierwsze nagrania z planu kręcenia odcinków. Widzowie wychwycili na nich pewien szczegół - znajomą twarz, która miała okazję występować w siódmym sezonie talent show TVP "The Voice Kids". Dotarła nawet do finału!

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2024? Typuje się jedno nazwisko

Jedną z uczestniczek krajowych preselekcji do tegorocznej Eurowizji Junior jest doskonale znana telewidzom młoda wokalistka - Ola Antoniak. Dziewczynka zaledwie kilka miesięcy temu zajęła zaszczytne trzecie miejsce na podium w "The Voice Kids". W programie TVP występowała jako podopieczna Cleo. Mimo iż wtedy nie udało jej się zwyciężyć, teraz stoi przed ogromną życiową szansą. Ma okazję rozwinąć swoją karierę i pojechać na największy międzynarodowy konkurs dla dzieci.

Czy Ola Antoniak rzeczywiście będzie reprezentowała Polskę? Jeszcze nic nie zostało wyjawione, lecz widzowie dowiedzą się tego już 29 września. Wtedy to odbędzie się wielki finał wydania specjalnego "Szansy na sukces", dzięki któremu wyłoniony zostanie nasz reprezentant.

Kim jest Ola Antoniak? Ma szansę reprezentować Polskę na Eurowizji Junior

Ola Antoniak ma 13 lat i od najmłodszych lat wykazuje się niezwykłą pasją do muzyki. Śpiew i gra na pianinie należą do jej największych hobby. Lubi także malować, a czas wolny stara się spędzać w aktywny sposób. Rywalizacja i adrenalina w ogóle nie są jej straszne, co z pewnością pomaga jej przy występach pod presją. Wystąpiła w siódmej edycji "The Voice Kids", gdzie w finale otarła się o zwycięstwo.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2024?

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 16 listopada w Hiszpanii. Decyzja ta jest niemałym zaskoczeniem dla wielu osób, ponieważ to Francja zwyciężyła w ubiegłym roku. Kraj ten natomiast nie podjął się organizacji spektakularnego wydarzenia po raz drugi. Oddał tym samym możliwość bycia gospodarzem konkursu państwu, które w poprzedniej edycji rywalizacji zajęło drugie miejsce.