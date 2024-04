"The Voice Kids": Kto wygra w finale? Już wszystko jasne

Program "The Voice Kids" dotarł do ostatniego etapu. Sobotni finał podzielony będzie na dwie części: w pierwszej wystąpi cała dziewiątka (po trzech finalistów z każdej z drużyn). Po występach swoich podopiecznych trenerzy wybiorą po jednej osobie, która przejdzie do drugiego etapu wielkiego finału i dostanie szansę na walkę o nagrodę główną w wysokości 50 tys. zł.

Zwycięzca może być tylko jeden - dodajmy, że w siódmej edycji do castingów online zgłosiło się ponad 5000 młodych uczestników.

"The Voice Kids" - kto wystąpi w finale?

W wielkim finale to widzowie TVP zadecydują, kto wygra program. Za drugie miejsce przyznane zostanie 30 tys. zł, a za trzecie - 20 tys. zł.



Drużyna Cleo: Marysia Stefanowska, Mateusz Pierożek, Ola Antoniak

Drużyna Nataszy Urbańskiej: Helenka Zaciewska, Marta Porris Zalewska, Michell Siwak

Drużyna Tomsona i Barona: Milena Gajek, Nikodem Pajączek, Wiktoria Szeflińska.

Decyzję widzów w części na żywo ogłoszą Ida Nowakowska i Tomasz Kammel. W programie pojawią się także obecni za kulisami Antek Scardina i Oliwier Szot.

Nie zabraknie też gości specjalnych związanych z "The Voice Kids" i mutacjami tego formatu, czyli "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Na scenie pojawią się Dawid Kwiatkowski (w roli trenera od tej edycji zastąpiła go Natasza Urbańska), Marcin Maciejczak, Martyna Gąsak, Oskar Cyms i Carla Fernandes oraz Zbigniew Zaranek.