Helena Zaciewska podczas przesłuchań w ciemno do "The Voice Kids" wykonała utwór "Prawy do lewego" Kayah i Bregovica. Odwróciła trzy fotele i poderwała trenerów do tańca.

"Kto tak podpala nam scenę?" - pytał Baron. "Helenka, to było bardzo mocne" - komentował. "Rządziłaś sceną, paliło ci się pod nogami" - dodała Cleo. "To był ogień w różowym tiulu" - podsumowała Natasza Urbańska.



"To jest po prostu boskie". Natasza Urbańska zachwycona 10-latką w "The Voice Kids"

"Wyglądasz bardzo zjawiskowo" - mówił Baron. Po chwili uczestniczka zdradziła, że tańczy tance musicalowe i hip hop, co mocno zachwyciło Urbańską.

Gdy natomiast trener dowiedział się, że 10-latka interesuje się kamieniami szlachetnymi. "Ja mam tutaj labradoryt, taki że on się nawet błyszczy" - mówił członek Afromental.

Urbańska, gdy usłyszała, że Baron interesuje się kamieniami, nie kryła zdziwienia. "Ja? Tak, ja kocham kamienie!" - stwierdził.



Gdy temat kamieni zszedł na bok, Natasza zaczęła intensywnie przekonywać Helenkę do swojej drużyny.



"Twoja energia, twój temperament, porwało mnie. To jest po prostu boskie. Uwielbiam taką energię. Czuję, że ty jesteś moja. Jesteś torpeda" - zachwalała trenerka.

I ostatecznie pochwały pod adresem uczestniczki opłaciły się, bo to właśnie do jej drużyny trafiła.

Kim jest Helenka Zaciewska?

"Ta 10-letnia dziewczynka swoje pierwsze kroki stawiała na scenie, mając zaledwie 3 lata. Cechuje ją niesamowita i niekończąca się energia, ale także ogromna wrażliwość, pracowitość oraz ciekawość świata. Śpiewanie i występowanie na scenie sprawia Helence wielką radość, ale jest też dla niej formą zabawy. Kocha również taniec oraz aktorstwo, które łączy ze śpiewem i rozwija od piątego roku życia na zajęciach musicalowych. Poza tym interesuje się szlachetnymi kamieniami oraz minerałami" - czytamy na stronie "The Voice Kids".