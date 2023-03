Po występie w "The Voice Kids" zaznała przemocy. Po 4 latach wróciła

Od drugiej edycji "The Voice Kids" skład trenerski pozostaje niezmienny. Na fotelach jurorskich zasiadają: Tomson i Baron, Cleo oraz Dawid Kwiatkowski.

Dzięki programu wielu młodych uczestników zaczęło robić kariery w branży muzycznej. Wśród najbardziej znanych nazwisk, które pojawiły się w show są: Roksana Węgiel, Sara James, Viki Gabor, Anika Dąbrowska, Marcin Maciejczak, Carla Fernandes oraz Marcelina Szlachcic.

Za nami nami kolejne Przesłuchania w Ciemno szóstej edycji "The Voice Kids". Tym razem na scenie usłyszymy rozśpiewane dzieci z Małopolski oraz z Górnego Śląska. Wśród nich pojawiła się Aurelia Radecka, która wróciła do programu po 4 latach.

"The Voice Kids": Aurelia Radecka wróciła do programu

Aurelia Radecka w 2. edycji programu TVP była podopieczną Dawida Kwiatkowskiego. Teraz, po 4 latach, wróciła. W rozmowie z Tomaszem Kammelem, wspominała tamten występ.

"W 2. Edycji 'Voice’a' miałam 9 lat. Wtedy była, troszeczkę diabełkiem i aniołkiem. Zmieniło się we mnie to, że jestem teraz poważniejsza, wiem co robię i kontroluję bardziej śpiewanie" - wyznała.

Dziewczynka zdradziła też, że ma już na koncie jedną autorską piosenkę, pt. "Do gwiazd". Piosenka opowiada o dążeniu do marzeń, bez względu na opinie i hejt innych. Okazuje się, że po występie w programie zaznała wiele hejtu, a nawet przemocy. Kammel nie mógł uwierzyć w to, co słyszy.

"Można powiedzieć, że po 'The Voice Kids' to wszystko urosło. Ludzie zaczęli mi jeszcze mocniej dopiekać i nawet robili mi coś cieleśnie. Jeden chłopak złamał mi rękę i to nie było fajne. Stwierdziłam, że będę teraz o tym rozmawiać, nawet piosenkę o tym napiszę. Przykre, że coś takiego w ogóle miało miejsce" - powiedziała.

Kiedy wystąpiła, Aurelia zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich trenerach - 4 fotele odwróciły się. Dawid Kwiatkowski od razu rozpoznał uczestniczkę.

"Zaraz, zaraz. Czy twoje imię zaczyna się na 'a'"? - zapytał.

"Znacie się?" - podchwycili temat inni jurorzy.

"Tak. Z tego programu" - dodał i pokazał pozostałym trenerom stary występ Aurelii.

Kwiatkowski bardzo się starał namówić dziewczynkę, żeby dołączyła do jego drużyny, ale ostatecznie wybrała ona Tomsona i Barona.

