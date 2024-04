Już w najbliższym odcinku "The Voice Kids" , widzowie będą świadkami kolejnego ekscytującego etapu w rywalizacji młodych muzycznych talentów. Tym razem na scenie wystąpi 18-osobowa drużyna Cleo podzielona na sześć tercetów. W jednym z trio zaśpiewają Filip Cul, Mateusz Pierożek i Mikołaj Beker. To właśnie za ich sprawą z oczu trenerki poleją się łzy.



Reklama

"Jeśli chcecie wywołać w sobie takie emocje, które chcecie oddać publiczności, to, tak jak aktorzy, żeby się rozpłakać, często wyobrażają sobie podczas grania swojej sceny coś, co ich bardzo wzrusza albo bardzo martwi. Tak samo jest z muzyką" - tłumaczyła chłopakom, pracując nad przebojem Olivii Rodrigo "Drivers License", który zaśpiewali podczas bitew.

Sama Cleo przyznała, że chciałaby, aby występ nastolatków przywołał wspomnienia o jej ukochanej babci, która odeszła 10 lat temu.

"Chciałabym zamknąć oczy i przejeżdżać obok bloku mojej babci, która tam właśnie stoi i czeka na mnie. Chciałabym to wszystko poczuć" - wyznała wokalistka.

Cleo doprowadzona do łez w "The Voice Kids". Musiał pomóc jej Tomasz Kammel

Inspirujące słowa Cleo sprawiły, że jej podopieczni dali z siebie wszystko, co widać w łzach wzruszenia na twarzy mentorki podczas ich występu, który z pewnością zapisze się jako jeden z najbardziej emocjonujących bitew siódmej edycji "The Voice Kids". Trenerce z pomocą przyszedł Tomasz Kammel, który przyniósł jej chusteczki.



Warto dodać, że Cleo w swoich social mediach wielokrotnie mówiła o wielkiej stracie, jaką czuje po odejściu babci. To właśnie z myślą o niej napisała utwór "Dom", który stał się wielkim przebojem.

"W drodze do Domu czasem możemy nie zdążyć wrócić do kochanych osób... Tak samo było ze mną, w 2014 roku nie zdążyłam wrócić, aby pożegnać się z moją ukochaną Babcią Tereską. Grałam wtedy koncerty w Stanach Zjednoczonych i o Jej odejściu dowiedziałam się schodząc ze sceny. Po latach ciągle mam wrażenie, że Babcia jest gdzieś blisko... zostawiłam sobie Jej roślinki doniczkowe i one zawsze kwitną tak jak u Niej w domu. Dom to nie obiekt, nie budynek, Dom to ludzie i miejsca które kochamy, do których tęsknimy i chcemy wracać. Kawałek "Dom" jest właśnie o tym, pisałam go myśląc o mojej Babci" - wspominała Cleo na swoim profilu Facebooku (pisownia oryginalna).