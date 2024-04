Za nami ostatnie przesłuchania w ciemno siódmej edycji "The Voice Kids". Poznaliśmy 18-osobowe drużyny Cleo, Nataszy Urbańskiej oraz Tomsona i Barona.

W sobotę rozpocznie się etap Bitew - w pierwszej kolejności zaprezentują się podopieczni Tomsona i Barona. Podzielone na sześć tercetów zaśpiewają największe polskie i zagraniczne przeboje, a trenerzy wybiorą szóstkę uczestników, którzy przejdą do etapu Sing Off. To właśnie po tej części, emitowanej tuż po Bitwach, poznamy troje finalistów z drużyny Afromental.

"The Voice Kids": Natasza Urbańska na "przesłuchaniu"

Nową osobą w gronie trenerów show TVP jest Natasza Urbańska, która zastąpiła Dawida Kwiatkowskiego. Pozostali trenerzy próbowali lepiej poznać swoją nową koleżankę. Podczas ostatniego dnia nagrań pierwszego etapu programu Cleo i muzycy z Afromental postanowili wyciągnąć z Nataszy kilka szczegółów z jej życia. I znaleźli na to sposób, który bardziej przypominał przesłuchanie na komisariacie niż luźną rozmowę znajomych.

"Zaczynam się ich bać" - powiedziała Natasza widząc zgromadzonych przy swoim fotelu trenerów z lampką skierowaną wprost w jej twarz.

"Bajka, przy której płaczesz?", "z jakiego przedmiotu najsłabiej ci szło?", "czy uciekałaś z lekcji?", "czego się najbardziej boisz?" - rzucał pytaniami Baron.

Nowa trenerka nieraz miała problem z szybką i krótką odpowiedzią. Okazało się, że najtrudniejsze padło na koniec "przesłuchania".

"Kto jest najlepszym trenerem 'The Voice Kids'?" - zapytał Baron. Co odpowiedziała Natasza, możecie zobaczyć w wideo poniżej.