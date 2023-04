Cleo nie mogła w to uwierzyć! Magiczny występ w "The Voice Kids"

W sobotę rozpoczyna się drugi etap programu "The Voice Kids" - Bitwy. Podczas pierwszych z nich zobaczymy drużynę Cleo .

Osiemnastoosobowa ekipa podzielona na tria wystąpi na scenie walcząc o przejście dalej. Z każdej trójki wokalistka wybierze jedną osobą, która zaśpiewa w emitowanym tuż po Bitwach etapie Sing Off. Po jego zakończeniu poznamy troje finalistów z drużyny trenerki.



Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment Bitwy, w której wystąpią Maja Kuperszmit, Kornelia Sadowska i Maria Stachera. Dziewczyny zmierzą się z piosenką "Tell Him" duetu Barbra Streisand i Celine Dion.

"To był doskonały występ. Tutaj nie ma się do czego przyczepić" - ocenił zachwycony Dawid Kwiatkowski .

"Ten występ był znakomity" - dodał Baron.

Zachwytów nie kryła także Cleo:

"Chciałabym podziękować wam za waszą wrażliwość i za to jak udźwignęłyście numer, który śpiewają jedne z największych wokalistek na świecie. Czasami się zastanawiam czy jestem w programie 'The Voice Kids' czy w dorosłym 'Voice', bo to co robicie z głosami to jest coś absolutnie magicznego".



