Wyciska poty przed sylwestrem Polsatu. Ile schudł Marcin Miller (Boys)?

Oprac.: Michał Boroń Sylwestrowa Moc Przebojów 2023

W Chorzowie trwają ostatnie przygotowania do Sylwestrowej Mocy Przebojów. Na imprezę Polsatu formę szykuje Marcin Miller, lider zespołu Boys. Jak się okazuje, gwiazdor disco polo w ostatnich miesiącach regularnie ćwiczył, a profesjonalni trenerzy podłączali go... do prądu!

Marcin Miller (Boys) ostro ćwiczy przed występem na sylwestrze Polsatu /AKPA