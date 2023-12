Sylwestrowa Moc Przebojów: kto poprowadzi sylwestrową imprezę?

Występy gwiazd w ten wyjątkowy wieczór w roku będą zapowiadać dwa znane i lubiane duety prowadzących: prowadząca program "Farma", piękna Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz - prezenter i osobowość telewizyjna, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wraz z nimi pojawi się na scenie również energiczna Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet, której towarzyszyć będzie Adam Zdrójkowski.

"Bardzo się cieszę, że już po raz trzeci będę miała przyjemność i zaszczyt poprowadzić Sylwestrową Moc Przebojów. Witanie Nowego Roku w takiej pozytywnej, optymistycznej atmosferze to zawsze ogromna frajda. A do tego przecież jeszcze czekają na nas występy fantastycznych muzycznych gości, którzy rozgrzeją i widownię zgromadzoną pod sceną i widzów przed telewizorami. Jestem pewna, że takie pożegnanie starego roku gwarantuje, że ten kolejny będzie jeszcze lepszy" - mówi jedna z prowadzących imprezę, Marcelina Zawadzka.

Na ten wyjątkowy wieczór cieszy się także Krzysztof Ibisz - człowiek, który podobnych imprez przeżył już setki. Nie ma on wątpliwości, że Polsat w tym roku to słuszny wybór, jeśli chodzi o sylwestrową imprezę.

"Nie ma lepszego wejścia w Nowy Rok, bardziej optymistycznego, bardziej radosnego, niż spędzenie tej nocy z telewizją Polsat. W ten wyjątkowy wieczór pokażemy raz jeszcze, że mamy najlepszą rękę do zapraszania topowych, kochanych przez Państwa artystów. Oni wszyscy są po prostu naszymi przyjaciółmi i ta energia emanuje ze sceny i przechodzi przez ekrany telewizorów do Państwa domów, gdziekolwiek jesteście. Wszyscy mamy świadomość wyjątkowości tego wydarzenia i jeżeli powierzycie nam te kilka godzin, to na pewno was nie zawiedziemy" - przekonuje znany konferansjer.

"Zadbamy o to, żeby ta noc była wyjątkowa, radosna, pełna optymizmu, bo tak wszyscy - zarówno artyści, jak i my w Polsacie - patrzymy na ten nadchodzący rok 2024. Bądźcie z nami w tę wyjątkową noc!" - dodaje Krzysztof Ibisz.

Sylwestrowa Moc przebojów - kto wystąpi?

Na Sylwestrowej Mocy Przebojów zaprezentują się między innymi, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Lady Pank, Doda, Smolasty, Feel, Majka Jeżowska, Skolim, Marcin Miller i Boys, Urszula, Enej, Oskar Cyms i wielu innych.

Na Sylwestrową Moc Przebojów zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami jest Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet, Fakt i Interia.