Po raz kolejny Sylwestrowa Moc Przebojów zagości do chorzowskiego Parku Śląskiego. Impreza wystartuje o godzinie 20:00 i będzie transmitowana na antenie Polsatu oraz na stronie Interii.



Występy gwiazd w ten wyjątkowy wieczór w roku będą zapowiadać dwa znane i lubiane duety prowadzących: prowadząca program "Farma", piękna Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz - prezenter i osobowość telewizyjna, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wraz z nimi pojawi się na scenie również energiczna Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet, której towarzyszyć będzie Adam Zdrójkowski.



"Nie ma lepszego wejścia w Nowy Rok, bardziej optymistycznego, bardziej radosnego, niż spędzenie tej nocy z telewizją Polsat. W ten wyjątkowy wieczór pokażemy raz jeszcze, że mamy najlepszą rękę do zapraszania topowych, kochanych przez Państwa artystów. Oni wszyscy są po prostu naszymi przyjaciółmi i ta energia emanuje ze sceny i przechodzi przez ekrany telewizorów do Państwa domów, gdziekolwiek jesteście. Wszyscy mamy świadomość wyjątkowości tego wydarzenia i jeżeli powierzycie nam te kilka godzin, to na pewno was nie zawiedziemy" - przekonuje Ibisz.



Sylwestrowa Moc Przebojów 2023: kto wystąpi?

Na Sylwestrowej Mocy Przebojów zaprezentują się między innymi, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Lady Pank, Doda, Smolasty, Feel, Majka Jeżowska, Skolim, Marcin Miller i Boys, Urszula, Enej, Oskar Cyms i wielu innych. Zagranicznymi gwiazdami imprezy Polsatu będą Matteo Bocelli oraz Danzel, pamiętany z wielkiego przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).

Organizatorzy zdradzili również, że podczas imprezy usłyszymy wyjątkowe duety, w tym m.in. Dawida i Michała Kwiatkowskich, Dodę i Smolastego oraz zespół Feel i Clödie.



Sylwestrowa Moc Przebojów 2023: gdzie oglądać?

Transmisja imprezy rozpocznie się o godzinie 20:00 na antenie telewizji Polsat. Wydarzenie będzie można również obejrzeć online na Polsat Go oraz na stronie Interii.

Na Sylwestrową Moc Przebojów zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami jest Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet, Fakt i Interia.