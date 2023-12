Polsat ujawnia nową zagraniczną gwiazdę Sylwestrowej Mocy Przebojów! Kto wystąpi w Chorzowie?

Dotychczas organizatorzy Sylwestrowej Mocy Przebojów ujawnili, że w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Lady Pank, Feel i Dawid Kwiatkowski. Zagraniczną gwiazdą będzie Matteo Bocelli.



Reklama

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023: Co już wiemy o imprezie Polsatu?

Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.

Teraz Polsat ujawnił drugą zagraniczną gwiazdę swojej imprezy sylwestrowej - to dobrze znany w Polsce wokalista Danzel, który urodził się w Belgii. To właśnie w naszym kraju zdobył wielką popularność za sprawą przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).

- Polska to mój numer jeden na każdej trasie koncertowej - mówił w rozmowie z Interią.



Kariera Johana Waema (bo tak brzmi prawdziwe nazwisko wokalisty) nabrała rozpędu po jego udziale w pierwszej edycji belgijskiego "Idola", gdzie przyszły gwiazdor dotarł do półfinału. Dzięki talent show Waem poznał Jaco Van Rijswijka, popularnego producenta, który tworzył przeboje dla Natural Born Grooves. To właśnie Rijswijk wprowadził Danzela w świat muzyki tanecznej.

Światową sławę muzykowi przyniósł hit "Pump It Up" (znalazł się na albumie "The Name of the Jam"). Błyskawicznie zdobył popularność w niemal całej Europie, docierając do pierwszej dziesiątki list przebojów w Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Niemczech, Irlandii i Danii. W Wielkiej Brytanii uplasował się natomiast na 11. miejscu.

"Don't you know, pump it up / You got to pump it up" - te słowa w 2004 i 2005 roku nuciły miliony Polaków.

Danzel (zapamiętany przez wielu słuchaczy między innymi dzięki swojej dziwnej fryzurze) był u nas tak bardzo lubiany, że to właśnie jako polski reprezentant próbował walczyć o udział w Eurowizji w 2006 roku. W eliminacjach zaprezentował utwór "Undercover"), który jednak nie dał mu szansy na występ w Atenach (ostatecznie wygrał zespół Ich Troje).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Danzel Undercover

Sprawdź tekst utworu "Undercover" w serwisie Teksciory.pl!

"To proste, w Belgii nie jestem aż tak popularny, jak w Polsce. Chcę się Polakom za to odwdzięczyć" - mówił w tamtym czasie wokalista.

"Kocham Polskę! Uważam, że jest to piękne państwo ze wspaniałymi ludźmi, którzy są bardzo przyjacielscy. Znam paru artystów z Polski, m.in. Mandarynę, Kombii, Sidneya Polaka i Monikę Brodkę" - powiedział w jednym z wywiadów.

Clip Danzel Pump It Up

Sprawdź tekst "Pump It Up" w serwisie Teksciory.pl!

Jednak i popularność w Polsce w pewnym momencie mocno zmalała. Chociaż Danzel nadal wydawał, a nawet kręcił klipy w naszym kraju, przestał podbijać listy przebojów. Regularnie jednak odwiedza nasz kraj, pojawiał się m.in. podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2021 czy "Tańca z Gwiazdami". Pojawił się też w utworze "Cały ten hajs" polskiego rapera Kabe (ponad 16 mln odsłon).

Wiosną 2021 roku Danzel podbił serca widzów Polsatu w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie mocno zaskoczył swoimi muzycznymi metamorfozami (Lenny Kravitz, Rysiek Riedel, Artur Gadowski, Seal, Lizzo, James Hetfield z grupy Metallica). Najwięcej punktów i wygraną w czwartym odcinku przyniósł mu występ w roli Ryśka Riedla z Dżemu. W sumie Danzel zdobył 289 punktów zostając zwycięzcą 16. edycji show.