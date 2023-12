Po raz kolejny Sylwestrowa Moc Przebojów zagościła do chorzowskiego Parku Śląskiego. Impreza wystartowała o godzinie 20 i transmitowana była antenie Polsatu oraz na stronie Interii.



Występy gwiazd w ten wyjątkowy wieczór w roku zapowiadały dwa znane i lubiane duety prowadzących: znana m.in. z programu "Farma", piękna Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz - prezenter i osobowość telewizyjna, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wraz z nimi na scenie pojawiali się również energiczna Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet, której towarzyszył Adam Zdrójkowski.

Reklama

"Nie ma lepszego wejścia w Nowy Rok, bardziej optymistycznego, bardziej radosnego, niż spędzenie tej nocy z telewizją Polsat. W ten wyjątkowy wieczór pokażemy raz jeszcze, że mamy najlepszą rękę do zapraszania topowych, kochanych przez Państwa artystów. Oni wszyscy są po prostu naszymi przyjaciółmi i ta energia emanuje ze sceny i przechodzi przez ekrany telewizorów do Państwa domów, gdziekolwiek jesteście. Wszyscy mamy świadomość wyjątkowości tego wydarzenia i jeżeli powierzycie nam te kilka godzin, to na pewno was nie zawiedziemy" - zapowiadał Krzysztof Ibisz.



Na Sylwestrowej Mocy Przebojów zaprezentowali się między innymi: Dawid Kwiatkowski, Kayah, Lady Pank, Doda, Smolasty, Feel, Majka Jeżowska, Skolim, Marcin Miller i Boys, Urszula, Enej, Oskar Cyms i wielu innych. Zagranicznymi gwiazdami imprezy Polsatu byli Matteo Bocelli oraz Danzel, znany z wielkiego przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).

Podczas imprezy usłyszeliśmy też wyjątkowe duety, w tym m.in. Dawida i Michała Kwiatkowskich, Dodę i Smolastego oraz zespół Feel i Clödie.

Szampańska zabawa na sylwestrze Polsatu. Dawid Kwiatkowski i Skolim porwali tłumy

Wielką imprezę Polsatu rozpoczął równie wielki przebój Krzysztofa Krawczyka "Ostatni raz zatańczysz ze mną", w nowej wersji stworzonej przez Tribbsa. Na scenie z cenionym producentem pojawił się raper Kubańczyk. Po nich scenę przejęli bracia Golec i zaserwowali publiczności ich uwielbiane przeboje - "Ściernisco" oraz "Słodycze". - Cieszymy się z tego spotkania. Publiczność będzie świetnie rozgrzana, a tę energię właśnie Golec uOrkiestra gwarantuje - mówili bracia Interii.



Kolejne uwielbiane przez publiczność hity wyśpiewał Marcin Miller z zespołu Boys. Nie mogło zabraknąć więc "Jesteś szalona", a podczas tego wejścia wokalista wykonał również utwór "Najpiękniejsza dziewczyna". - Jeśli chodzi o takie duże koncerty sylwestrowe, to jest nie lada wyróżnienie. Czujemy się bardzo docenieni, że możemy wystąpić na równi z zespołami rockowymi, popowymi, tuzami radiowymi - mówił Marcin Miller Interii.

Klimat imprezy zmieniła nieco Doda, która wykonała piosenki "Fake Love" i "Melodia ta". 2024 roku dla wokalistki będzie wyjątkowo pracowity. Na początku roku w do największych polskich hal zawita trasa koncertowa "Aquaria Tour" - występy odbędą się w Krakowie (Tauron Arena, 6 stycznia), Łodzi (Atlas Arena, 20 stycznia) i Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena, 27 stycznia). Na każdym z nich pojawią się specjalni goście - odpowiednio bryska, Smolasty i Lanberry.

Po zaproszeniu do jednego z konkursów widzów Polsatu, scenę przejął Dawid Kwiatkowski. Uwielbiany przez publikę gwiazdor, który tradycyjnie już na scenie świętuje swoje urodziny (1 stycznia kończy 28 lat), zaśpiewał utwory "Proste" i "Bez ciebie". To jednak nie był koniec niespodzianek. Następnie na scenie pojawił się jego brat Michał, który razem z Dawidem wykonał jego ostatni przebój "Cafe De Paris".

Następne minuty należały do równolatków wokalisty. 27-letni Skolim wykonał jeden z największych przebojów mijającego roku - "Nie mów do mnie mała" (54 miliony wyświetleń), a po nim medley swoich hitów ("Duże oczy", "Papito", "Pijemy za lepszy czas") zaprezentował Smolasty. Ten fragment koncertu zamknął natomiast Oskar Cyms z utworem "Daj mi znać".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Miller (Boys) przed Sylwestrową Mocą Przebojów: Nieprzerwane pasmo sukcesów INTERIA.PL

Największa gwiazda wieczoru zachwyca. Matteo Bocelli zaśpiewał dla widzów Polsatu

Drugą część Sylwestrowej Mocy Przebojów otworzył uwielbiany przebój Polaków przebój "Pump It Up" Danzela. W 2024 roku minie 20 lat od wydania tego dyskotekowego hitu. Po Belgu na scenie pojawi się kolejny duet tego wieczoru. Grupa Feel i Clodie wykonali nieśmiertelny klasyk "Mój jest ten kawałek podłogi". Następnie czekanie na północ umiliła widzom największa gwiazda wieczoru - Matteo Bocelli.



"Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry czas razem na sylwestrze Polsatu" - mówił jeszcze przed sylwestrową imprezą. Syn słynnego Andrei Bocellego wykonał utwory "Perfect Symphony" (który stworzył Ed Sheeran dla jego ojca) oraz "Fasi".



Chwilę później całkowitą zmianę klimatu zafundowała widzom Majka Jeżowska, która zaśpiewała piosenkę "Najpiękniejsza w klasie". Piosenkarka tradycyjnie już przykuwała uwagę swoim strojem. "Mam wyobraźnię - kiedy widzę jakiś ciuch w sklepie na wieszaku, pozornie nie dla mnie, umiem dostrzec jego potencjał i wiem, co z niego wykrzesać dla siebie" - mówiła Polsatowi.



Kolejny wykonawca i kolejna zmiana klimatu. Tym razem w rockowe klimaty publikę wprowadził Lady Pank. Grupa Janusza Panasewicza i Jana Borysewicza wykonała swoje największe hity - "Tańcz, głupia, tańcz" i "Zawsze tam gdzie Ty".

Po tym występie widzowie otrzymali wyjątkowe pozdrowienia prosto z Włoch. Andrea Bocelli zaprosił widzów na swoje koncerty w Polsce w 2024 (Warszawa) i 2025 roku (Łódź). Na Półwyspie Apenińskim oglądający Polsat zostali nadal dzięki Kubie Szmajkowskiemu. Ten wykonał przebój grupy The Kolors - "ITALODISCO".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda na Sylwestrowej Mocy Przebojów: Mam tutaj wszystko, co kocham INTERIA.PL

Kayah i Feel rozgrzewają publikę Polsatu

Trzecią część sylwestra Polsatu po reklamach rozpoczęły Piersi z "Bałkanicą". Po nich natomiast przeboje "Symetryczno-liryczna" i "Mój przyjacielu", piosenkę znaną dzięki duetowi Krawczyk & Bregović, wykonał zespół Enej. - Planujemy zagrać hity naszego zespołu w bardzo energetyczny, rozrywkowy i pozytywny sposób. Tak, żeby wejść w następny rok z jeszcze większą petardą! - mówił Interii Mirosław Ortyński.



Po Eneju na scenie ponownie pojawił się zespół Feel. Najpierw sama kapela Piotra Kupichy wykonała utwór "A gdy jest już ciemno", a następnie razem z Clodie zaśpiewali "Pokaż, na co cię stać". Utwór zadedykowano Krzysztofowi Respondkowi.



Ten fragment koncertu zakończyła Kayah. Tym razem bez Viki Gabor. Jednak wokalistka na scenie nie była sama. "Ramię w ramię" i "Po co" pomogli jej wykonać Bum Bum Orkestrar oraz Fiśbanda.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023. Zobacz, co działo się na scenie 1 / 9 Tribbs Źródło: AKPA

Wielkie odliczanie i Mateo Bocelli na finał

Ostatni fragment sylwestrowego koncertu w Parku Śląskim rozpoczął Tribbs. Tym razem w towarzystwie Sióstr Szlachta i Mikal wykonał piosenkę "Dziękuję, że jesteś". Chwilę po tym występie scenę przejął ponownie Danzel i zaprezentował swój drugi największy hit - "Put Your Hands Up In The Air".

Na chwilę przed 23 przyszedł kolejny czas na Dodę. Wokalistka przed milionami telewidzów zaśpiewała razem ze Smolastym utwór "Nim zajdzie słońce", a potem już sama wykonała najnowszy "Nie daj się" oraz najnowszy singel "Mamo". Na krótko przed Sylwestrową Mocą Przebojów gwiazda opublikowała teledysk do numeru, w którym gwiazda śpiewa o bezdzietności.



- To na pewno nie jest czas na odpoczynek, bo jak znam życie to będzie histeria z fryzjerem, z ubieraniem się na czas. Nawet jak tym się nie przejmujesz, to musisz się spieszyć, musisz wejść w ten rytm takiego pośpiechu - mówiła Interii przed sylwestrem Urszula. Polska ikona rocka dla widzów Polsatu wykonała swoje największe przeboje - "Konik na biegunach" oraz "Dmuchawce, latawce, wiatr".



Gdy do nowego roku było coraz bliżej na scenie pojawili się odpowiednio: Enej ("Skrzydlate ręce"), Majka Jeżowska ("A ja wolę moją mamę") i Lady Pank ("Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero"). Swoje największe przeboje z Bregovicem przypomniała ponownie Kayah. Tym razem wykonała "Prawy do lewego" oraz "Śpij kochanie, śpij". Na krótko przed północą publiczność zabawiali Boys ("Wolność" i "Hej Sokoły") oraz Golec uOrkiestra ("Górą ty", "Crazy is My Life").

W momencie, gdy zegar prawie wybijał północ, prowadzący zaprosili na scenę wszystkich uczestników i rozpoczęli oficjalnie odliczanie. Pierwszy występ w 2024 roku należał do Mateo Bocellego. Gwiazda wieczoru wykonała słynną kompozycję "Caruso". Już po występie śpiewak przypomniał, że już wkrótce ponownie wraca do Polski. Włoch wystąpi na trzech koncertach - w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.



Po zejściu ze sceny gwiazdora, widzowie Polsatu usłyszli wielki przebój "Daj mi tę noc" w nowej wersji Tribbsa z gościnnym udziałem Roksasas. Po tym duecie ostatnie piosenki wieczoru zaprezentowali Michał Kwiatkowski ("Voyage Voyage"), Kubańczyk ("Ta noc") oraz Oskar Cyms ("Niech mówią"). Sylwestrową Moc Przebojów zakończyli muzycy Piersi z wielkim rockowym hitem "La Bamba".