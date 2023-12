Dotychczas organizatorzy Sylwestrowej Mocy Przebojów ujawnili, że w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Lady Pank, Feel i Dawid Kwiatkowski.

Przed imprezą porozmawialiśmy m.in. z braćmi Golec. - Bardzo intensywny rok, jeżeli chodzi o koncerty, bardzo dużo ich zagraliśmy, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wydaliśmy też dwa single, "Stromy szlak" i "Ewa", to jest zapowiedź płyty, którą Golec uOrkiestra ma już prawie skończoną. 12 nowych piosenek pojawi się na tej płycie. Zaliczamy ten rok do bardzo udanych - podsumowali zapytani o wrażenia po 2023 roku.

Nie zabrakło też pytania o góralskie świąteczne zwyczaje. - Jesteśmy przywiązani do tych pięknych zwyczajów, to jest fantastyczna rzecz. Najbardziej ciekawe jest to, że młodzież w to wchodzi! W Fundacji Braci Golec mamy 250 uczniów, którzy uczą się muzyki góralskiej, pastorałek, kolęd, i oni zawsze tak czekają na te kolędowania. To jest fenomen, że tak wiele dzieci chętnie wchodzi w tę tożsamość, w tę kulturę, a my jako weterani, starzy kolędnicy, staramy im się to przekazać jak najlepiej. W naszych domach wszyscy grają, wszyscy śpiewają, tak że jest wesoło - opowiedzieli.

- Warto dodać, że to jest żywa tradycja. Chodzi się od domu do domu, po rodzinie, sąsiadach, składa się życzenia gospodarzowi, gospodyni. (...) Jest na przykład taki zwyczaj, że sypie się owsem, jak się składa te życzenia. W drugi dzień świąt święci się owies w kościele i kolędnicy idąc po domach, sypią go i składają życzenia. Owies symbolizuje dobrobyt i obfitość - dodali.

Muzycy nie chcieli zdradzić natomiast, co przygotowali na Sylwestrową Moc Przebojów. - Sylwester z Polsatem to już wielka tradycja, muszą się zawsze pojawić te największe przeboje, jak "Ściernisko" albo "Lornetka", ale będą również te nowsze utwory, jak "Górą ty". Kilka niespodzianek też szykujemy, ale nie możemy zdradzić, bo nie byłaby to niespodzianka. Cieszymy się z tego spotkania. Przy minusowych temperaturach publiczność będzie świetnie rozgrzana, a tę energię właśnie Golec uOrkiestra gwarantuje - zapowiedzieli.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023. Kto wystąpi?

Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.



Poza ogłoszonymi do tej pory polskimi artystami, na chorzowskiej scenie pojawią się dwie zagraniczne gwiazdy. Będą to Matteo Bocelli oraz Danzel. Organizatorzy zdradzili również, że podczas imprezy usłyszymy wyjątkowe duety, w tym m.in. Dawida i Michała Kwiatkowskich, Dodę i Smolastego oraz zespół Feel i Clödie.