NEXT FEST już za nami, pozostaje nam czekać cierpliwie na kolejną edycję. Sprawdźcie jednak, co jeszcze Good Taste Production przygotowało na ten rok. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia!

Jazz Around Festival, 28-29 czerwca, Warszawa

"To jest międzynarodowy festiwal, który krąży po Polsce. Teraz będzie trzecia edycja, pierwsza była w pięknym, malowniczym zamku w Mosznej, druga już w bardziej industrialnym, miejskim klimacie, w Katowicach - w NOSPR-ze i w MCK-u - a w tym roku wracamy do zamku i jesteśmy w Warszawie" - opowiada Agnieszka Kopiewska. Czy można powiedzieć, że to impreza i dla tych, którzy lubią jazz, i dla tych, którzy chcą się przekonać, że jazz to nie są tylko panowie z saksofonem w zadymionych piwnicach? "To jest zdecydowanie jazz w trampkach (...) To wielogatunkowe święto, można usłyszeć wiele nowych dźwięków. Funk, groove, można tańczyć, posypać się brokatem! " - dodaje Agnieszka.

Letnie Brzmienia

"Duża sprawa. Też trochę 'around', bo jeździ po Polsce i zahacza o duże miasta. Natomiast tutaj mówimy o artystach rodzimej sceny" - mówi Mateusz Jakielski. "Fajną rzeczą, która wyróżnia ten projekt, jest projekt Babie Lato. Żeński kolektyw, autorski projekt Good Taste Production, który zaprasza do współpracy artystkę-liderkę - w ubiegłym roku była to Natalia Kukulska, w tym roku Brodka. I one zapraszają do siebie kobiety, z którymi chciałaby wejść we współpracę, pokazać kobiety z różnych stron, nie tylko silne na scenie, ale też poza nią. Więc w tym roku mamy Brodkę, Margaret i Rosalie. (...) Letnie Brzmienia - najlepsza polska muzyka" - podsumowuje Agnieszka.

W tym roku na Letnich Brzmieniach pojawi się też druga scena, na której wystąpią artyści grający wcześniej na NEXT FEŚCIE.

Jarocin Festiwal, 18-21 lipca

"Ogień muzycznych emocji". "Fajna impreza, jedna z wyróżniających się w całym naszym portfolio. Przejęliśmy markę legendarną, wiąże się z tym duża odpowiedzialność, bo Jarocin ma wymagającą publiczność. (...) Zaczynamy Jarocińskimi Rytmami Młodych - to konkurs, po którym zwycięzca gra na Dużej Scenie, więc to jest trochę trampolina, kolejna, którą jako Good Taste robimy dla młodych artystów. Przywracamy też stały punkt, czyli zagranicznych artystów, naszym headlinerem w tym roku jest Gogol Bordello. Wierzymy, że boisko na Maratońskiej będzie mocno wytuptane od tych dźwięków" - śmieje się Agnieszka. "Wracamy też do legend typu Armia, Tymoteusz, będzie Farben Lehre i Cool Kids of Death, będą Aliansi, Riverside... Będzie dużo rockowej muzyki i tej młodej, i starszej" - zapowiada.

Salt Wave 2024, 2-3 sierpnia, Jastarnia

"Dwudniowy festiwal z line-upem zagranicznym, w tym roku headlinerem będzie m.in. Jordan Rakei. (...) Pojawią się też artyści z Australii, w ogóle bardzo często bookujemy artystów z tamtych stron, Nowa Zelandia i Australia bardzo nam pasują do półwyspu. Będzie wiało" - zapowiada ze śmiechem Mateusz. "To jest świetne doświadczenie, kiedy w nocy wchodzi się do wody i tańczy do różnych dźwięków elektronicznych. Bo mamy scenę w wodzie!" - dodaje Agnieszka.

Bittersweet Festival, 14-16 sierpnia 2025, Poznań

Last but not least. "To koncept, który od wielu lat chodził Good Taste Production po głowie. Wydarzenie, które nazywamy sobie festiwalem, który ma wypełnić lukę po FEST Festivalu. Wiem, że trochę prowokujemy, natomiast chodzi nam o model, który był bardzo dobry! Nie możemy na razie nic więcej zdradzić, możemy tylko powiedzieć, że to będzie mocno inspirowane tym, co my robimy, jako Good Taste, będzie program międzynarodowy, ale i rodzima scena" - mówi Agnieszka. "Będzie to największy festiwal z naszego portfolio" - podsumowują zgodnie.