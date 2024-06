Jedno z największych muzycznych wydarzeń w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Open’er Festival 2024 w Gdyni odbędzie się już 3-6 lipca na lotnisku Kosakowo. Niedawno poznaliśmy pełny line-up imprezy. Od niesamowitych polskich wykonawców alternatywnych, przez energiczne DJ sety, aż po międzynarodowe gwiazdy muzyki pop. Headlinerzy, tacy jak Dua Lipa czy Foo Fighters z pewnością zachęcają do odwiedzenia festiwalu. My z kolei szukamy artystów, którzy są mniej znani, a robią równie niesamowite show. Na czyj koncert warto się wybrać podczas Open’er Festival 2024?

Energetyczny projekt z pogranicza house'u i latino

Sofi Tukker to jeden z najbardziej energetycznych projektów współczesnej muzyki tanecznej. Duet nie zyskał do tej pory wyjątkowej rozpoznawalności w Polsce, a ich twórczość z pewnością jest warta uwagi. Sophie Hawley-Weld i Tucker Halpern wystąpią na scenie Open’era w sobotę 6 lipca (Tent Stage). Mają już za sobą koncerty na światowych festiwalach, takich jak Coachella, Electric Forest, Lollapalooza czy Bonnaroo. Ich muzyka kojarzona jest przede wszystkim z przebojowym housem, jednak nie brakuje tam klimatu latino, muzyki brazylijskiej i afrykańskiej. Duet robi niesamowite show na żywo. Ich występu na festiwalowej scenie w Gdyni nie można przegapić.

Ikona w świecie Drag Queen

W czwartek, 4 lipca, na Alter Stage w Gdyni wystąpi Gloria Groove. Jej występ z pewnością przypadnie do gustu osobom, które oprócz dobrej muzyki, na scenie poszukują widowiska. Artystka uznawana jest za jedną ze światowych ikon społeczności LGBTQ+. W 2015 r. zaczęła występować jako drag queen, a już rok później ukazał się jej przełomowy singiel "Dona". Podczas jej występów widzowie mogą doświadczyć wyjątkowego show, które jest kombinacją artystycznych inspiracji artystki oraz elementów nawiązujących do jej pochodzenia. Koncert Glorii Groove na Open’erze z pewnością będzie odpowiednim wyborem dla osób, które doceniają pełne przedstawienie - takie, w którym muzyka współgra z całą resztą efektów.

Słowacki głos młodego pokolenia

W sobotę 6 lipca na Flow Stage pojawi się słowacka wokalistka, o której było głośno w Polsce już przy wielu okazjach. Karin Ann występowała na trasie koncertowej u boku znanej polskiej piosenkarki - sanah. Swego czasu pokazała wsparcie dla swoich fanów LGBTQ+, którzy w Polsce muszą mierzyć się z dyskryminacją i wystąpiła w TVP z tęczową flagą, co wywołało niemałą burzę. Teraz powraca do naszego kraju z zupełnie nowym materiałem. Na Open’erze zaprezentuje bowiem piosenki z niedawno wydanego krążka "through the telescope". W swojej twórczości porusza przede wszystkim trudne tematy równości płci, zdrowia psychicznego i praw człowieka. Jest uznawana za ważny głos swojego pokolenia. Jej występ będzie niesamowitym doświadczeniem dla osób, które lubią się wzruszać i słuchać melodii, napawających ich nadzieją na lepsze jutro.

Najwyższej jakości DJ set

Jeszcze jeden house'owy set, który warty jest zobaczenia podczas Open’er Festivalu to koncert Claptopne’a. DJ wystąpi na Tent Stage w piątek 5 lipca. Ma na swoim koncie cztery albumy, które odbiły się szerokim echem na światowym rynku muzycznym. Najciekawszym działaniem w jego karierze było jednak stworzenie serii imprez "The Masquerade", w których udział wzięli m.in. Black Coffee, Claude von Stroke czy Pete Tong. Claptopne odwiedził z tym projektem już Los Angeles, Rio, Berlin, Amsterdam, Paryż i wiele innych miejsc na całym świecie. Jego fani mogą oczekiwać od koncertu w Gdyni świetnego DJ setu z muzyką najlepszej jakości i energicznym tłumem.

Rock'n'Roll w pełnej okazałości

Na tegorocznym Open’er Festivalu wystąpi także zespół, który odwiedzał Polskę już kilkukrotnie i zawsze robił niezapomniane show. Zachęcenie do pójścia na ich koncert brzmi, jak coś oczywistego, jednak zawsze warto przypomnieć, że są także takie występy, które może widzi się wiele razy, ale nigdy się nie znudzą. Maneskin, bo o nich mowa, dali się poznać szerszej publiczności dzięki swojej wygranej w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2021 r. O włoskim zespole mówi się, że przywrócili rock’n’rolla na szczyty globalnych list przebojów i odrodzili ten gatunek muzyczny. Dają niezwykle energetyczne i głośne koncerty, podczas których publiczność skacze i bawi się najlepiej, jak tylko może. Będąc na Open’erze nie można nie usłyszeć "I Wanna Be Your Slave".

Polscy artyści na Open'er Festival 2024

Polska reprezentacja na Open’erze ma się równie dobrze. Organizatorzy nie zapomnieli umieścić w line-upie najważniejszych nazwisk naszej rodzimej muzyki współczesnej. Jest ich wielu, i chociaż ich występy rozłożono na cztery dni festiwalu oraz różne sceny, to nie wszystkim fanom polskiej muzyki uda się wspierać każdego z naszych reprezentantów pod barierkami. Czyj koncert zatem warto zobaczyć?

W środę, 3 lipca, na Flow Stage wystąpi zespół Lordofon. Warszawska formacja w swojej twórczości łączy brzmienia rapowe, muzykę miejską i gitarową alternatywę. Muzycy inspirują się szerokim przekrojem artystów - od Nirvanę, przez Kendricka Lamara, aż po kolektyw Odd Future - co widać i słychać na ich koncertach. Potrafią znakomicie porwać publiczność do swojego świata, a tłumy podczas ich występów bawią się wspaniale.

Dla fanów spokojniejszej muzyki, na scenie Open’era wystąpi także Dawid Tyszkowski. Zagra na Flow Stage w czwartek, 4 lipca. Artysta komponuje piosenki popowe, które poruszają tłumy i głęboko wpływają na emocje. Dużo wzruszeń i zachwytów nad mocnym głosem wokalisty - to tylko dwa z wielu doświadczeń, które z pewnością przyniesie koncert Dawida na festiwalu w Gdyni.