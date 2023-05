Michał Wiśniewski jest ojcem szóstki dzieci - Xaviera i Fabienne ze związku z Mandaryną , Etienette i Vivienne ze związku z Anną Świątczak, a także Falco Amadeusa ze związku z aktualną żoną, Polą.

W grudniu 2019 roku Michał Wiśniewski i Pola zaręczyli się, a w kwietniu 2020 roku wzięli ślub. We wrześniu ubiegłego roku odnowili przysięgę małżeńską. Niedługo później para poinformowała, że spodziewa się dziecka. Wieczorem 16 maja Wiśniewski pochwalił się narodzinami nowego potomka.

"Noël Cloé Wiśniewski. Witamy na świecie synku!" - napisał muzyk.

Od pewnego czasu lider Ich Troje chętnie współpracuje na polu muzycznym z Etiennette.

W 2022 roku ukazał się ich wspólny utwór, pt. "Jest tak", który był polską wersją przeboju "That's Life" Franka Sinatry.

Kolejną piosenką nagraną przez Wiśniewskich jest "Ikar" . Tym razem ojciec i córka postawili na piosenkę "Viens Viens" Marie Laforêt.

"Nowy utwór Michała i córki Etiennette jest kolejną rozmową między Ojcem a Córką oraz dowodem na to, że te rozmowy są wciąż potrzebne. Etiennette bardzo dojrzale śpiewa o tym, z czym spotyka się na codzień i jak wiele sobie musi sobie jeszcze z życiem wyjaśnić. Tata zapewnia ją, że zawsze jest blisko i czuwa nad jej bezpieczeństwem" - czytamy pod klipem.

Za polski tekst, tak samo jak w przypadku "Jest tak", odpowiada Andrzej Wawrzyniak.

"Ikar" został wykonany w duecie przez Michała i Etiennette podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie.

- Fajnie, że chce obcować z tatą, bo to jest dla mnie zaszczyt. Dzisiaj młodzi traktują nas, ludzi prehistorycznych, z dystansem, a tutaj okazuje się, że jednak gdzieś znajduje na to czas. Jedziemy do Sopotu zaśpiewać utwór 'Ikar' - taki ważny, chyba najważniejszy obecnie dla mnie utwór. To cover utworu Marie Laforet 'Viens Viens' z polskim tekstem Andrzeja Wawrzyniaka, ale absolutnie trafionym i tak do mnie pasującym, że mam nadzieję, że sprawi państwu wiele radości. To będzie wyjątkowy występ - zapowiadał w rozmowie z Interią Wiśniewski.