Michał Wiśniewski będzie jedną z gwiazd nadchodzącego Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie. Z liderem Ich Troje porozmawialiśmy podczas przedfestiwalowej konferencji prasowej i zapytaliśmy o szczegóły jego występu.

Podczas spotkania z Michałem Wiśniewskim pogratulowaliśmy mu narodzin kolejnego syna. Przy okazji zapytaliśmy o jego stosunek do programu 500+ i planach na zwiększenie świadczenia dla rodziców.

"Dla mnie to bez znaczenia, bo nigdy nie brałem. Wbrew pozorom to mnie nie dotyczy, ale nie bawmy się dziś w politykę" - mówi wokalista.

Podczas festiwalu w Sopocie Wiśniewski występował wielokrotnie. Co zaśpiewa tym razem?

"Ja pierwszy wygrałem ten festiwal i nie mogłem na nim być, bo byliśmy na konkursie piosenki Eurowizji. Pojawiliśmy się tylko na ekranie i machaliśmy. Dlatego pozwolę sobie w tym roku zaśpiewać z córką 'Keine Grenzen', bo w końcu byliśmy wtedy w Rydze. Zatoczyło się koło, dlatego postanowiłem, że wystąpię z Eti w tym utworze, także będzie bardzo miło i sympatycznie" - zapowiada.

To nie pierwszy raz, kiedy czerwonowłosy gwiazdor występuje ze swoją córką Etiennette. Zapytaliśmy więc, czy są plany na wspólną, rodzinną płytę.

"Mam nadzieję, że Eti, jeśli będzie miała kiedykolwiek ochotę, to zrobi swój własny projekt. Fajnie, że chce obcować z tatą, bo to jest dla mnie zaszczyt. Dzisiaj młodzi traktują nas, ludzi prehistorycznych, z dystansem, a tutaj okazuje się, że jednak gdzieś znajduje na to czas. Jedziemy do Sopotu zaśpiewać utwór 'Ikar' - taki ważny, chyba najważniejszy obecnie dla mnie utwór. To cover utworu Marie Laforet 'Viens Viens' z polskim tekstem Andrzeja Wawrzyniaka, ale absolutnie trafionym i tak do mnie pasującym, że mam nadzieję, że sprawi państwu wiele radości. To będzie wyjątkowy występ" - oznajmia Michał Wiśniewski.

Piosenkarz wrócił ostatnio do formatu "Jestem jaki jestem", a z żoną prowadzi podcast "Pan i Pani W.". A co z muzyką?

"Cały czas nagrywam. Wyszła płyta 'Projekt X' zespołu Ich Troje, a w programie 'Jestem jaki jestem' będziemy obserwować jak nagrywam swoją solową płytę i trzecią część tryptyku 'Sweterek' z piosenką poetycką. Ja się absoliutnie spełniam muzycznie. Z resztą, wystarczy zobaczyć ile gramy i będzie wiadomo, że zespół Ich Troje czy Michał Wiśniewski nadal ma olbrzymią publiczność, za co bardzo gorąco dziękujemy" - opowiada.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.



Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).



Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".