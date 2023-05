Kayah boi się przed występami? "Mam wyjść na scenę, a w moich oczach łzy"

Podczas koncertu "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie" w sopockiej Operze Leśnej zaprezentuje się m.in. Kayah. Wokalistka ma wspaniałe wspomnienia z polsatowskim festiwalem.

"Ważne, żeby podkreślić, że to jest 20. edycja festiwalu. Zrobiłam sobie taki rachunek sumienia i byłam na nim dosyć często. To się dla mnie liczy. A wspomnienia są zawsze fantastyczne. Dla nas artystów jest to bardzo fajne towarzyskie wydarzenie, więc nie mogę się już doczekać" - opowiadała w rozmowie z Interią.

Artystka zauważa, że ostatni rok w jej karierze stał pod znakiem duetów.

"Jestem bardzo otwarta na innych artystów. Uważam, że wymiana energii i pomysłów jest czymś fantastycznym. Mnie się trochę znudziła moja własna energia i dlatego uwielbiam ją wzbogacać przez obecność kolejnej głowy. Wiadomo, że co dwie głowy, to niejedna" - mówi Kayah.

Podczas Polsat SuperHit Festiwal także wystąpi w duecie.

"Zaśpiewam z fantastycznym wokalistą - to wszyscy wiedzą, ale też z fantastycznym człowiekiem, o czym mam nadzieję, że wszyscy się teraz dowiedzieli" - zapowiada tajemniczo piosenkarka.

Jakie rady Kayah ma dla artystów, który po raz pierwszy wystąpią w Sopocie?

"Trzeba robić swoje. Miewałam takie momenty przed recitalami, kiedy to ze strachu chciałam uciekać. Wiedziałam, że mam w tym momencie wejść na scenę, a w moich oczach pojawiały się łzy. Jedyna rada, jaką mogłabym dać, to że trzeba wziąć się w garść, wyjść na tą scenę i zrobić swoje" - podpowiada.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.



Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).



Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".