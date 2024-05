Wyjątkowy jubileusz Majki Jeżowskiej w Sopocie! Otrzymała nagrodę specjalną

Oprac.: Daniel Kiełbasa Polsat Hit Festiwal

Od lat bawi pokolenia Polaków. Jej muzyka to idealny przykład tego, że piosenki mogą trafiać do słuchaczy bez względu na wiek. Majka Jeżowska - bo to o niej mowa - świętowała na Polsat Hit Festiwal jubileusz 45-lecia działalności scenicznej.