Kto świętował do tej pory na SuperHit Festiwal Polsatu?

Polsat SuperHit Festiwal, kontynuując tradycję swojego poprzednika TOPtrendy, od 2015 roku stanowi ważne wydarzenie w kalendarzu polskiej muzyki. Organizowany w malowniczej Operze Leśnej w Sopocie, festiwal ten przyciąga nie tylko rzesze fanów, ale również artystów świętujących swoje jubileusze.

To jedynie nostalgiczne powroty do przeszłości? Celebracja starych hitów i uznanych artystów to rzeczywiste odzwierciedlenie trwałości ich wpływu na współczesną kulturę.

Kto świętował do tej pory na tym uznanym festiwalu?

2015: Jubileusz płyty Luksus zespołu Szwagierkolaska

Festiwal w 2015 roku zakończył się koncertem jubileuszowym zespołu Szwagierkolaska. Obchodzili oni 20-lecie swojej płyty "Luksus". Podczas występu zagrali takie utwory jak "U cioci na imieninach", "Panna Weronika" oraz "Bal na Gnojnej".

2016: Tacy sami od 35 lat. Jubileusz zespołu Lady Pank

SuperHit Festiwal w 2016 rozpoczął się jubileuszem zespołu Lady Pank, który świętował 35-lecie swojej kariery. Zespół, z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem na czele, otrzymał Bursztynowego Słowika z rąk prezydenta Sopotu. Publiczność usłyszała takie hity jak "Kryzysowa narzeczona" czy "Zostawcie Titanica".

Zdjęcie Lady Pank / Jacek Kurnikowski / AKPA

Jubileusz zespołu IRA



Tego samego roku, zespół IRA zakończył pierwszy dzień festiwalu jubileuszowym koncertem, świętując swoją 30-letnią obecność na scenie. Wśród wykonanych utworów znalazły się "Nie daj mi odejść" oraz "Ona jest ze snu".

Czterdziestka Zbigniewa Wodeckiego

Drugi dzień festiwalu otworzył Zbigniew Wodecki, który świętował 40-lecie swojej kariery. Artysta otrzymał Bursztynowego Słowika. Wodecki wykonał takie utwory jak "Zacznij od Bacha" oraz "Pszczółka Maja".

Jubileusz Anny Wyszkoni

Anna Wyszkoni zakończyła festiwal w 2016 roku koncertem z okazji 20-lecia swojej kariery. Zaśpiewała między innymi "Czy ten pan i pani" oraz "Oczy szeroko zamknięte".

Zdjęcie Ania Wyszkoni / Jarosław Antoniak / MWMedia

2017: Chłopaki nie płaczą. Jubileusz 35-lecia zespołu T.Love

W 2017 roku zespół T.Love, pod przewodnictwem Muńka Staszczyka, świętował 35-lecie działalności. Podczas koncertu wykonali takie utwory jak "Warszawa" i "Chłopaki nie płaczą".

Jubileusz 10-lecia Ewy Farnej



Ewa Farna, wokalistka polsko-czeskiego pochodzenia, zakończyła drugi dzień festiwalu jubileuszowym koncertem z okazji 10-lecia swojej kariery. Występ ten był ukoronowany nagrodą od słuchaczy radia RMF FM.

2018: Jubileusz 10-lecia Sylwii Grzeszczak

Festiwal w 2018 roku rozpoczął się koncertem Sylwii Grzeszczak, która świętowała 10-lecie swojej działalności muzycznej. W trakcie występu ogłoszono, że jej utwór "Bezdroża" został Cyfrową Piosenką Roku 2017.

Jubileusz Michała Bajora



Michał Bajor również obchodził swój jubileusz w 2018 roku, z koncertem prowadzonym przez Agnieszkę Hyży.

Zdjęcie Michał Bajor i Ania Wyszkoni / Piotr Matusiewicz / East News

2019: 50-lecie debiutu Maryli Rodowicz

Maryla Rodowicz otworzyła festiwal w 2019 roku koncertem z okazji 50-lecia swojego debiutu w Operze Leśnej. Jej występ poprowadził Krzysztof Ibisz. Królowa polskiej estrady na scenie w Operze Leśnej w Sopocie debiutowała w 1969 roku.



Zdjęcie Maryla Rodowicz / Piotr Andrzejczak / MWMedia

"Byłam wówczas jeszcze studentką i nie przysługiwał mi hotel, więc mieszkałam w pensjonacie, w pokoju z dwiema wokalistkami, w tym ze Stanisławą Celińską" - opowiadała. "Przypominam sobie nawet, że wspólna łazienka, którą mieliśmy, była cały czas zajęta. Zajmował ją bowiem narzeczony pewnej wokalistki i w niej spał. Nie dało się tam wejść!" - wspominała debiut Rodowicz.

Jubileusz Agnieszki Chylińskiej



Agnieszka Chylińska obchodziła 25-lecie kariery na scenie festiwalu w 2019 roku, wykonując swoje największe przeboje.

Jubileusz Kamila Bednarka



Kamil Bednarek zakończył pierwszy dzień festiwalu w 2019 roku jubileuszowym koncertem, świętując 10 lat na scenie. "On zapewnia najlepszą imprezę we wszechświecie. Wiele się zmieniło, ale Kamil wciąż jest tym samym chłopakiem" - zapowiedział wtedy Bednarka Maciej Dowbor.

Jubileusz Łukasza Mroza

Drugi dzień festiwalu otworzył Łukasz Mróz, który obchodził 10-lecie swojej działalności muzycznej.

2023: Jubileusze zespołów Mazowsze, Bajm, Golec uOrkiestra

W 2023 roku festiwal Polsat SuperHit obfitował w jubileusze. Zespół Mazowsze świętował 75-lecie, a Dawid Kwiatkowski 10-lecie kariery. Bajm obchodził 45-lecie, a Golec uOrkiestra - 25-lecie. Zespół IRA świętował 35-lecie, a Maciej Maleńczuk 40-lecie działalności.

Nagrodę dla zespołu Mazowsze wręczyła prezes Mennicy Polskiej, Katarzyna Budnicka. "Zostaliście określeni perłą w koronie Rzeczpospolitej" - mówiła. "Chcemy być z wami dalsze 75 lat" - zapewnił publiczność Jacek Boniecki, Dyrektor Mazowsza.



Zdjęcie Maryla Rodowicz i Mazowsze / AKPA

"Nie miałem nic, nie miałem kasy, nie miałem znajomości, ale miałem wiele marzenia i naprawdę każdy z was może osiągnąć wszystko" - mówił. Za swój sukces dziękował obecnym na widowni rodzicom oraz wzruszonym do łez fanom. "Przez cały swój jubileusz ryczę" - mówił wzruszony Dawid Kwiatkowski podczas swojego występu.



Zaraz potem Bajm świętował w Operze Leśnej swoje 45-lecie. Beata Kozidrak zaśpiewała między innymi "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Białą armię". Za swoje dokonania grupa została uhonorowana również jubileuszową statuetką.



Kolejnego dnia festiwalu "Sto lat" usłyszała również niepowtarzalna Alicja Majewska, która 30 maja obchodzi urodziny. Artystka dała wspaniały koncert, a akompaniował jej oczywiście Włodzimierz Korcz. Odbył się także koncert jubileuszowy samego festiwalu: "20 lat festiwali Polsatu w Sopocie", który rozpoczął mix przebojów w dyskotekowej aranżacji przygotowanej przez DJ-a Gromee wykonany przez muzyków Golec uOrkiestry, którzy obchodzili na scenie swoje 25-lecie.



Kto będzie świętował na Polsat Hit Festiwal 2024?

Podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu także odbędą się wspaniałe jubileusze. Andrzej Piaseczny świętuje właśnie 30-lecie kariery, Danzel - twórca hitu "Pump it up" - 20-lecie, natomiast Majka Jeżowska nie dość, że obchodzi jubileusz 40. lat na scenie, to jeszcze w sobotę ma urodziny. Możemy się zatem spodziewać "Sto lat!" odśpiewanego pod sceną.