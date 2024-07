To oni zamykają skład Pol'and'Rock Festival 2024. "Szukaliśmy godnego zastępstwa i oto jest"

Przypomnijmy, że Sick Of It All mieli być jedną z gwiazd Dużej Sceny imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka, jednak po wykryciu u wokalisty Lou Kollera guza przełyku odwołali całą europejską trasę.

Wiadomo już, kto zastąpi legendę nowojorskiego hard core'a na Pol'and'Rock Festival - będzie to brytyjski Venom Inc.

"Szukaliśmy godnego zastępstwa i oto jest! Przygotujcie się na prawdziwe święto ciężkich brzmień! Ich ezoteryczne teksty, szokujące okładki, prowokacyjne występy i dzika muzyka wytyczyły nowe ścieżki dla gatunku black metalu, stając się inspiracją dla niezliczonych kapel i projektów na całym świecie!" - ogłosili organizatorzy.

Reklama

Pochodzący z Newcastle Venom Inc. kontynuuje tradycje kultowego Venom. Działający od 2015 r. zespół tworzą Jeff "Mantas" Dunn (oryginalny gitarzysta Venom), grający na basie wokalista Tony "Demolition Man" Dolan (w Venom w latach 1989-1992) i perkusista Marc "JXN" Jackson, który w tym roku zastąpił Amerykanina Jeramie "War Machine" Klinga. Ten z kolei w zespole pojawił się w 2018 roku w miejsce Anthony'ego "Abaddona" Braya, oryginalnego bębniarza Venom.

Pol'and'Rock Festival 2024: Kto wystąpi?

Podczas Pol'and'Rock Festival (1-3 sierpnia) w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) wystąpią m.in. Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White, niemiecka formacja Electric Callboy, która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, legenda greckiego black metalu - Rotting Christ oraz wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger, Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.

Z Polski zaprezentują się z kolei Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Flapjack, Mery Spolsky, Coma, Paktofonika, Zenek, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka w solowym projekcie), Mr. Zoob, Transgresja, Wojtek Szumański (zdobywca Złotego Bączka) i Ich Troje.