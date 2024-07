To oni zagrają na festiwalu Jurka Owsiaka. "Zaistnieć tu, to naprawdę coś"

Pol'and'Rock Festival, znany wcześniej jako Przystanek Woodstock, to dla wielu zespołów marzenie i krok milowy w karierze. Co roku młodzi wykonawcy dostają możliwość, by zawalczyć o miejsce na festiwalu w Czaplinku.

W tym roku zespoły oceniało jury w składzie: Jurek Owsiak, Piotr "Dziki" Chancewicz, Andrzej Puczyński, Tomasz "Kasprol" Kasprzyk, Bartłomiej Stolarek, Bartosz Chodorowski, Agata Ryszkiewicz, Adrian Barański, Gatida Grzegorz Dasa-Biały. Spłynęła rekordowa liczba ponad tysiąca zgłoszeń.

Eliminacje odbyły się w dniach 5-6 lipca w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, a każdy z występujących miał 20 minut, żeby zaprezentować swój materiał.

Pol'and'Rock Festival 2024: oto laureaci eliminacji!

"Rzeczywiście w tym roku mieliśmy twardy orzech do zgryzienia, bo przyszło dokładnie 1015 zgłoszeń, w tym aż 119 z zagranicy i to naprawdę z całego świata, od Argentyny, przez Włochy czy Francję, aż po Tajwan. Przysłane do nas materiały oglądamy i słuchamy wraz ekspertami, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się muzyką i współpracują z nami. Oceniamy twórczość poszczególnych zespołów przez pryzmat naszych doświadczeń festiwalowych. Czasem od razu widać, że coś nie styka, innym razem od początku wiadomo, że idzie to świetnie. Szperamy też w internecie w poszukiwaniu obecności tych wykonawców, oni chyba sami o tym nawet nie wiedzą" - powiedział Jurek Owsiak w rozmowie z Onetem.

"Myślę, że nasz festiwal - nie dyskredytując oczywiście żadnych innych tego typu imprez - jest niezwykle wiarygodną oceną tego, co spotka zespół ze strony publiczności. Były już kapele, które pokazywały się na małej czy nawet dużej scenie i spotykała je zima, chłód, publika tego nie kupowała. Myślę też, że Pol'and'Rock jest też taką kwintesencją energii muzycznej. Artyści wiedzą, że zaistnieć na tym festiwalu, to jest naprawdę coś. Wiedzą, że przyjeżdża publika, która ocenia szczerze, która nie jest tam dlatego, że kupiła bilet na określonego wykonawcę, w związku z tym stać ją na absolutnie najwyższej rangi ocenę, czy coś im się podoba, czy nie" - dodał.

Jury wybrało 10 zespołów z Polski i dwa zagraniczne. Na Pol'and'Rocku wystąpią: Black Radio, Szeptucha, Lordofon, Wrona, Insekt Orkiestra, Hamulec, Antyrefleks, CF98, Ptaky, Stacja B, a także Nini Music z Tajwanu i Divine Shade z Francji.