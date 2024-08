Przyszli na zakupy i nagle zaczęli tańczyć. Nagrania z Pol'and'Rock Festivalu hitem sieci

Jubileuszowa, 30. edycja Pol'and'Rock Festival odbyła się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno. To tam przez cały czas trwania festiwalu (od 30 lipca w południe, gdy otwarto bramy, do 4 sierpnia do godz. 12) funkcjonował całodobowy sklep jednej z sieci, która od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Rockowy sklep zajmujący 1400 m2 działał już po raz 14. Poza możliwością zrobienia zakupów, uczestnicy festiwalu mogli spędzić tam również czas w dwóch strefach chilloutu. "Nie przywoźcie ze sobą jedzenia, możecie wszystko kupić na miejscu" - wielokrotnie apelowali organizatorzy.

Pol'and'Rock Festival 2024: Imprezy taneczne na zakupach

Jak pokazały już poprzednie lata, sklep jest również miejscem... tanecznych imprez, w których udział biorą setki festiwalowiczów. Nagrania robią furorę w sieci, w tym roku jednym z przebojów były m.in. nagrania grupy Ich Troje, która przyciągnęła morze fanów na swój koncert na Małej Scenie.

Uczestnicy festiwalu wśród proponowanych usprawnień na przyszłoroczną edycję, zgłaszają uruchomienie drugiego sklepu, bo standardem są wielometrowe kolejki do zrobienia zakupów, bez względu na porę dnia i nocy.

W tym roku gwiazdami Pol'and'Rocka byli m.in. Coma, The Warning, Wojtek Szumański, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Enej, Flapjack, Clawfinger, Kasia Kowalska, Motionless In White, Rotting Christ, Mery Spolsky, Venom Inc., Paktofonika Live Band, Flogging Molly, T.Love, Meute, Michael Patrick Kelly i Guano Apes.