Tegoroczny Pol'and'Rock Festival trwa w dniach 1-3 sierpnia, ponownie na terenie lotniska Czaplinka-Broczyno. Równo o godzinie 15 na scenę wyszedł Jurek Owsiak, by przywitać uczestników.

Później wszyscy wspólnie wygłosili słowa przysięgi: "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał, który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock'and'roll".

Po odgwizdaniu odjazdu przez zawiadowcę - Romana Polańskiego - rozpoczęła się część koncertowa.

Pol'and'Rock Festival 2024: co dzieje się na scenie?

Rola otwarcia Dużej Sceny przypadła francuskiemu, celticpunkowemu zespołowi Celkilt, który zdecydowanie nie mógł narzekać na brak publiczności. Były kilty, był punk, była zabawa. W końcu to Pol'and'Rock, tu zawsze tego typu granie znajduje swoich odbiorców. Było nawet trochę kurzu, tak dobrze pamiętanego przez uczestników edycji odbywających się w Kostrzynie nad Odrą. Szczególnie, że pogoda w tym roku nas rozpieszcza, słońce grzeje naprawdę mocno.

W trakcie koncertu Transgresji na moment zrobiło się poważnie - w końcu to też woodstockowa tradycja. Punktualnie o godz. 17, w Godzinę W, Jurek Owsiak wraz z tysiącami uczestników zatrzymał cały festiwal, by oddać hołd powstańcom warszawskim. Zaczęły wyć syreny, a publiczność rozwinęła polską "sektorówkę".

"Pamiętajmy o tym. Byli w waszym wieku. Stop wojnom, jakimkolwiek, stop zabijaniu, stop niesprawiedliwości, bądźcie zawsze przeciwko ludziom złym" - mówił Owsiak.

"Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tej chwili z wami, upamiętnić naszych bohaterów. Cieszymy się, że jest nadzieja w tym kraju, jesteśmy nią my, wszyscy razem" - dodała Transgresja po powrocie na scenę, a całą celebrację zakończyły ostatnie wersy piosenki "Rozbudzam nadzieję".

Jurek Owsiak na Pol'and'Rock Festival: Dzieją się rzeczy niezwykłe

Nieco luźniej przed Dużą Sceną zrobiło się podczas występu Less Than Jake. Amerykański zespół rodem z Florydy zaserwował radosną mieszankę ska i pop punku, jednak publiczność najwyraźniej wybrała otwarcie Małej Sceny (tylko z nazwy). Zadanie muzycznego rozpoczęcia otrzymała tam grupa Hamulec wybrana w woodstockowych eliminacjach i był to strzał w dziesiątkę. "Dzieją się tam rzeczy niezwykłe" - kręcił głową nieco zdumiony Jurek Owsiak. "Stal się leje, moc truchleje" - opisywał występ młodego kwartetu rodem ze Śląska.

"Jesteśmy grupą czterech nieokrzesanych chłopaków z okolic Katowic grającą Thrash-Punk. Inspirujemy się brzmieniem takich zespołów jak Metallica, Slayer, Dezerter i Acid Drinkers. Gramy muzykę taką jakiej nam brakuje: szybką, głośną i z uderzeniem!" - tak przedstawia się Hamulec. No i było to mocno nieokrzesane, ni to pies, ni wydra. Z jednej strony metal, z drugiej strony punk, a całość zaśpiewana po polsku. Sprawdźcie ich, nie pożałujecie. A w sumie to cud, że namiot ASP (tam odbywają się koncerty Małej Sceny) wciąż stoi w tym samym miejscu. Hamulec zwolniony, maszyna ruszyła.