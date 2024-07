Działający od 1986 r. kwartet zaliczany jest do legend nowojorskiej sceny hard core. "Ich muzyka jest bardziej niż tylko dźwiękiem - to manifestacja uczuć i myśli, które wibrują w sercach ich fanów" - podkreślali organizatorzy Pol'and'Rock Festival .

Sick Of It All mieli być jedną z gwiazd Dużej Sceny imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka, jednak z powodów zdrowotnych Lou Kollera odwołali całą europejską trasę.

Sick Of It All nie przyjedzie do Polski. "Po prostu zdrowiej"

Wokalista amerykańskiej formacji zdecydował się odpowiedzieć na krążące plotki o powodach rezygnacji z koncertów.



"Chcieliśmy poczekać na pełne informacje, zanim zdecydujemy się na oficjalne ogłoszenie. Wykryli u mnie guza przełyku, który przechodzi do żołądka. Będę przechodził leczenie przez całe lato, przy pełnym wsparciu całego zespołu. Gdy tylko usłyszeli te informacje, powiedzieli mi: 'Zapomnij o trasie, po prostu zdrowiej'" - opowiada Lou Koller.

"Naprawdę nam przykro, żal mi szczególnie naszych fanów, bo wszyscy liczyliśmy, że razem spędzimy kolejne lato. To jest właśnie powód [odwołania trasy] i taka jest prawda" - podkreśla wokalista, który podziękował wszystkim za okazane mu wsparcie.

Dotychczasowy dorobek Sick Of It All zamyka płyta "Wake the Sleeping Dragon!" z listopada 2018 r.

Pol'and'Rock Festival 2024: Kto wystąpi?

Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Amerykanów podczas Pol'and'Rock Festival (1-3 sierpnia). W Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) wystąpią m.in. Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White, niemiecka formacja Electric Callboy, która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, legenda greckiego black metalu - Rotting Christ oraz wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger, Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.

Z Polski zaprezentują się z kolei Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Flapjack, Mery Spolsky, Coma, Paktofonika, Zenek, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka w solowym projekcie), Mr. Zoob, Transgresja, Wojtek Szumański (zdobywca Złotego Bączka) i Ich Troje.