Jubileuszowa, 30. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno.

Tradycyjnie na teren niebiletowanej imprezy przyjeżdżają tysiące osób z całej Polski, a także spoza naszego kraju. W trakcie trzydniowego wydarzenia na dwóch scenach pojawią się tacy wykonawcy, jak m.in. Coma (najliczniejsza publiczność pierwszego dnia), The Warning, Wojtek Szumański, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Enej, Flapjack, Clawfinger, Kasia Kowalska, Motionless In White, Rotting Christ, Mery Spolsky, Zenek Kupatasa, Adrian Sherwood, Venom Inc., Paktofonika Live Band, Flogging Molly, T.Love, Meute, Michael Patrick Kelly, Guano Apes, Ich Troje, Mr Zoob, The Bill i Piotr Bukartyk na zakończenie.

Pol'and'Rock Festival 2024: Nagranie Jurka Owsiaka robi furorę w sieci

"Ile nas jest? Tylu nas jest." - napisał krótko w mediach społecznościowych Jurek Owsiak, publikując filmik z lotu ptaka, pokazujący tłumnie zgromadzoną publiczność przed Dużą Sceną.

"Hu hu, parę osób przyszło", "Cudnie!", "Piękny widok", "Sztos", "Wspaniały widok ilu pięknych ludzi tam jest, razem wszyscy w zgodzie", "Brawo wy!", "Ogień", "W tym roku jest moc" - komentują internauci.