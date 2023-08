Jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak, zawaliła się metalowa konstrukcja pokryta plandekami.

Jak przekazał Kubiak, chodzi o jedną z konstrukcji przy głównym pasażu festiwalu. Trwa sprawdzanie miejsca zdarzenia. Trzy poszkodowane osoby zostały zaopatrzone przez patrole medyczne. Na miejscu jest pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Rzecznik PSP przekazał, że od rana do godz. 18 w zachodniopomorskiem zanotowano 78 interwencji strażaków w związku ze skutkami zjawisk atmosferycznych. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla pięciu powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i sławieńskiego, a także dla Koszalina. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 21 w czwartek.

Pol'and'Rock Festival 2023: co dzieje się na imprezie?

29. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.



Na festiwalu zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks, ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.



