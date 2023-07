"Wszystko jest gotowe na to, żeby we wtorek przyjąć wszystkich, którzy chcą do nas przyjechać. O godz. 12 otwieramy bramę naszego najpiękniejszego festiwalu świata" - powiedział we wtorek dziennikarzom pomysłodawca i szef Pol'and'Rock Festival Jerzy Owsiak . Zapewnił, że zarówno część koncertowa, jak i teren festiwalu i opieka nad jego uczestnikami są na najwyższym poziomie.



"Ludzie koegzystują ze sobą, ale w takim pokojowym, niezwykłym stanie, co jest nam dzisiaj tak bardzo potrzebne" - mówił Owsiak.



Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zachęcał do przyjazdu na festiwal pociągiem.

"Podstawiamy dwanaście par pociągów dziennie (...). Będą jeździły już od wtorku. A w niedzielę będą dodatkowe 24 pary pociągów, tak, żebyśmy wszyscy bezpiecznie mogli wrócić" - mówił.

Oficjalne rozpoczęcie festiwalu zaplanowane jest na czwartek, na godz. 15. Ma nie zabraknąć tradycyjnych elementów: od 1997 r. okrzykiem "odjazd!" wydarzenie otwiera emerytowany zawiadowca ze stacji kolejowej w Żarach, Roman Polański, po czym ze sceny grany jest utwór "Glory, glory Alleluja". Uczestnicy festiwalu składają przysięgę słowami "to jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował; to jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock and roll".



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

W Czaplinku zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine , Royal Republic, pochodzący ze Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar , The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą m.in. Brodka, Krzysztof Zalewski, Marek Dyjak, grupy LemON, Proletaryat, Lady Pank, Golden Life, Włochaty, Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire .

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc, Karol Wójcicki oraz Martyna Wojciechowska.

Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, między jeziorami Drawsko i Czaplino.