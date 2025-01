Przed poważną operacją serca spisał testament. "Myślałem, że umrę"

Pod koniec grudnia 2024 r. miesiąca wokalista brytyjsko-irlandzkiego boysbandu The Wanted poinformował, że wszczepiono mu rozrusznik serca. Zabieg ten polega na umieszczeniu w klatce piersiowej pacjenta kardiostymulatora, którego głównym zadaniem jest monitorowanie pracy serca oraz wysyłanie impulsów elektrycznych wówczas, gdy nie bije ono prawidłowo.

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun" Max George opowiedział o alarmujących objawach, które skłoniły go do udania się po pomoc.

"Po koncertach przez kilka dni czułem się dziwnie. Byłem bardzo ospały, miałem problem, by wyjść z łóżka. Na szczęście pojechałem w odwiedziny do swojej mamy. Nazajutrz obudziłem się, a moje dłonie były sine. Moja mama natychmiast zadzwoniła do lekarza. Nie mogłem ruszać rękami, czułem też, że gardło mi się zaciska" - relacjonował 36-letni wokalista.

Max George (The Wanted) w szpitalu spisał testament. "To było coś przerażającego"

Podczas pobytu w szpitalu George spodziewał się najgorszego, dlatego spisał w telefonie swoją ostatnia wolę. "To było naprawdę przerażające. Nie spodziewałem się, że w wieku 36 lat będę przechodzić przez coś takiego. W krytycznym momencie drastycznie spadło moje tętno i ciśnienie krwi. Lekarze nie wiedzieli, czy będę żył kilka tygodni, miesięcy czy zaledwie kilka godzin. Tej pierwszej nocy, kiedy napisałem testament, myślałem, że umrę" - ujawnił piosenkarz.

Po trwającej trzy godziny operacji muzyk zaczął powoli odzyskiwać siły. "Moje tętno zaczęło po prostu przyspieszać. Miałem prawidłowe bicie serca. Pamiętam, że poczułem mrowienie w stopach, ponieważ najwyraźniej krew zaczęła krążyć. Pomyślałem sobie: 'Znów żyję'. Doprawdy niesamowite uczucie" - dodał.

Grupa The Wanted istniała w latach 2009-2014. Zespół reaktywował się w 2021 r., gdy pozostali wokaliści dowiedzieli się o chorobie swojego kolegi Toma Parkera, który zmagał się z nowotworem mózgu. Grupa wypuściła składankowy album "Most Wanted: The Greatest Hits", który poza największymi przebojami (10 singli trafiło do Top 10 brytyjskiej listy) zawierał także dwie premierowe piosenki. Zespół wsparł też charytatywne akcje na rzecz Toma Parkera, który zmarł 30 marca 2022 r. w wieku 33 lat.

