"Oni na TikToku muszą być pierwsi, którzy akurat to rozpoznali. Raptem w 2025 roku czy w 2020 oni to zobaczyli, gdzie to cały czas było podane… No i myślę sobie: 'Boże, no i co ja mam z tymi ludźmi pisać?'. Jeżeli ktoś do mnie napisze: 'Stary, a to nie jest jakiś cover tego?'. Oczywiście, że jest" - wyznał Marcin Miller.