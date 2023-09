Po raz drugi z rzędu Pol'and'Rock Festival odbył się w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku to właśnie tu zorganizowana zostanie jubileuszowa, 30. edycja.

Pol'and'Rock 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się festiwal? [DATA, MIEJSCE]

Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił uczestników za rok - festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2024 r.

Niecałe dwa miesiące po imprezie głównodowodzący Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powrócił do Czaplinka, aby spotkać się z mieszkańcami. W tamtejszym domu kultury podsumował tegoroczny Najpiękniejszy Festiwal Świata.

"Niezwykle serdeczne spotkanie, które pokazało, jak bardzo mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do Festiwalu i jak bardzo już czekają na jego kolejną edycję. Tegoroczne doświadczenia, a zwłaszcza te związane z pogodą, jeszcze bardziej pozwolą wszystkim nam, organizatorom i mieszkańcom, przygotować się na kolejną edycję wydarzenia. Festiwal tworzy niezwykłą społeczność i o tym wszyscy jego uczestnicy doskonale wiedzą. Super, że także lokalna społeczność tak szybko i tak serdecznie utożsamiła się z ideami Festiwalu" - napisał Owsiak.

Według szacunkowych obliczeń w tym roku bawiło się kilkaset tysięcy uczestników. Owsiak tylko stwierdził, że w poprzednim roku było "dużo mniej" osób.

W tym roku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).