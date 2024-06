Open’er Festival 2024 odbędzie się w dniach 3-6 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Znamy już wszystkich headlinerów i wielu pozostałych artystów, którzy zagrają na wydarzeniu. Kto i w jaki dzień zagra na festiwalowej scenie?

Headlinerzy Open’er Festival

Organizatorzy odsłonili przed nami wszystkie główne gwiazdy Open’er Festivalu.

Pierwszy dzień odbywa się pod szyldem Foo Fighters - jednego z najbardziej kultowych rockowych zespołów, który powrócił do działalności po śmierci swojego perkusisty Taylora Hawkinsa. Grupa na czele z Dave Grohlem zagra swoje największe hity: "Everlong", "Best Of You", czy "The Pretender". Na Open’er powraca po 7 latach.

Dua Lipa jest headlinerką drugiego dnia festiwalu. Ostatnio pojawiła się na nim dwa lata temu, jednak jej występ musiał zostać odwołany przez złe warunki pogodowe. Teraz przyjeżdża do Gdyni z nowym krążkiem "Radical Optimism". Poza tym, możemy się spodziewać, takich przebojów jak "New Rules", "Don't Start Now", "Levitating".

W festiwalowy piątek na głównej scenie usłyszymy Doje Cat. Zaskakująca i nieoczywista gwiazda przyjedzie ze swoim krążkiem "Scarlet". Co więcej, będzie to jej pierwszy koncert w Polsce!

Sobotnim headlinerem został Hozier - pokochany 10 lat temu za "Take Me To Church", dziś z sukcesem promuje swój minialbum "Unheard". Jego nowy singiel "Too Sweet" został ciepło przyjęty przez miliony słuchaczy. To będzie jego jedyny występ w tej części Europy.

Kto i kiedy zagra na Open’er Festivalu?

Festiwal rozpoczyna się w środę 3 lipca. Tego dnia scenę przejmą: lubiący eksperymentować z popem Ammarae, kluczowa postać współczesnego amerykańskiego hip-hopu Gunna, wizjonerka alternatywy Kim Gordon, raperka i producentka Noname, a także rockowy fenomen ostatnich lat - Maneskin.

Do własnego eskcytującego świata przeniesie nas Ashnikko, a miażdżące gitarowe solówki zaprezentuje członek zespołu Rage Against The Machine, czyli Tom Morello. Z polskiej reprezentacji usłyszymy Kwiat Jabłoni, OKI, PG$ oraz Pro8bl3m. Headlinerem jest grupa Foo Fighters.

Czwartek 4 lipca należy do Dua Lipy, jednak poza nią zagra mnóstwo świetnych wykonawców: elektroniczny duet Disclosure, łączący hip-hop z wieloma gatunkami Don Toliver, światowa ikona LGBT+ Gloria Groove, przedstawiciel brytyjskiego soulu i indie rocka Michael Kiwanuka.

Zaprezentują się również Benjamin Clementine ze swoim aksamitnym barytonem, taneczno-vintage'owe L’imperatrice, a także Tinashe z popowo-hip-hopowym vibe’m. Nie zabraknie Margaret, Sobela, Zalewskiego i Zamilskiej.

5 lipca prezentuje się równie zachwycająco na Open’er Festivalu. W piątek główną gwiazdą jest Doja Cat, a ze swoim repertuarem wystąpią: multi-platynowy raper 21 Savage, duet Air, house’owy Claptone, objawienie kobiecego rapu Ice Spice, brytyjski wokalista i songwriter Sampha. Tego wieczoru rozbłyśnie też Sam Smith.

Na piątkowej scenie pojawią się także SlowDive, Sofia Kourtesis, Modeselektor, Łona x Konieczny x Krupa, Otsochodzi i Skalpel.

W sobotę otrzymamy ostatnie muzyczne uderzenie. 6 lipca pojawią się popowy amerykański artysta Alec Benjamin, fenomenalny Artemas, łączący rock z R&B d4vd, elektroniczny Floating Points, hip-hopowy Loyle Carner, czy przepełniona energiczną osobowością Tyla.

Usłyszymy również Masego grającego “TrapHouseJazz", house’owy duet Sofi Tukker, zmysłowego Two Feet, legendarnego Skrillexa oraz Kukona - jedynego polskiego artystę na ten moment. Headlinerem tego dnia jest Hozier.

Ceny biletów na Open’er Festival

Karnet czterodniowy kosztuje 1039zł, a wraz z polem namiotowym - 1305zł. W przypadku wejściówek weekendowych jest to cena 759zł, a 935zł z polem namiotowym. Koszt jednodniowego biletu to 495zł.

Jest to pula dostępna do 10 czerwca, później bilety będą droższe.