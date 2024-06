W 2013 roku muzyczny świat pokochał go na dobre po premierze piosenki "Take Me To Church". Metaforyczny tekst, opowiadający o zakazanym związku dwóch mężczyzn, stał się hymnem walki z homofobią. Z tym utworem był nominowany do nagrody Grammy.

Uwielbiany za swój głęboki poruszający głos Hozier rok temu wydał swój trzeci album "Unreal Unearth". Wiosną 2024 ukazała się EP-ka "Unheard", zawierająca singiel "Too Sweet", który osiągnął niemal pół miliarda odtworzeń na platformie Spotify. Koncert na polskim festiwalu będzie jego jedynym w tej części Europy.

Fani są zachwyceni ogłoszeniem piosenkarza na wydarzeniu. Na Facebooku czytamy w komentarzach: "Tego to chyba nikt się nie spodziewał", "No to jednak jadę", "Dziękujemy!!!".

Hozier zagra 6 lipca (sobota) na głównej scenie Open’er Festivalu.

Open’er Festival - kto wystąpi?

Open’er Festival odbędzie się od 3 do 6 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Zagrają zarówno międzynarodowe gwiazdy, jak i polscy artyści, a rozstrzał gatunkowy jest przeogromny. Jak się prezentuje aktualny program wydarzenia?

W środę zagrają Foo Fighters, Amaarae, Ashnikko, Gunna, Kim Gordon, Kwiat Jabłoni, Maneskin, Noname, OKI, PG$, Pro8l3m, Tom Morello.

W czwartek nie zabraknie, takich artystów jak Dua Lipa, Benjamin Clementine, Disclosure, Don Toliver, Gloria Groove, L'imperatrice, Margaret, Michael Kiwanuka, Sobel, Tinashe, Zalewski, Zamilska.

Piątkową scenę przejmą Doja Cat, 21 Savage, Air, Claptone, Ice Spice, Łona x Konieczny x Krupa, Modeselektor, Otsochodzi, Sam Smith, Sampha, Skalpel, SlowDive i Sofia Kourtesis.

Sobota zapowiada się równie fantastycznie. Pojawią się Hozier, Alex Benjamin, Artemas, d4vd, Floating Points, Kukon, Loyle Carner, Masego, Skrillex, Sofi Tukker, Two Feet oraz Tyla.

Do festiwalu zostało ponad miesiąc czasu. Czyżby organizatorzy mieli jeszcze asy w rękawie? Nie podano informacji o zamknięciu lineupu, więc wyczekujemy dalszych informacji.