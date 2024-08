Załamanie pogody na OFF Festivalu. Koniecznie zabierz ze sobą parasol!

Co roku OFF Festival Katowice gromadzi tysiące osób w Dolinie Trzech Stawów. Na uczestników czeka cała plejada światowych gwiazd, a także reprezentacji polskiej sceny muzycznej. Pomimo pięknie zapowiadającego się upalnego pierwszego dnia, wieczorem nastąpiło załamanie pogody. Prognozy na następne noce nie sprzyjają, jednak nie zatrzymuje to setki ludzi zmierzających na festiwal.

OFF Festival /Eris Wójcik /INTERIA.PL