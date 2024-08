OFF Festival 2024 w Katowicach właśnie się rozpoczyna. 2-4 sierpnia Dolina Trzech Stawów ugości tłum fanów dobrych brzmień, którzy często czekają cały rok, aby zobaczyć wyjątkowe koncerty artystów z całego świata. To świetna okazja do poznania szerokiego spektrum muzyki z różnych kultur i gatunków muzycznych.

Muzyków wystąpi wielu, a ci, którzy pojawią się na Scenie Głównej imprezy, z pewnością przyciągną ogromne tłumy pod barierki. Pozostałe sceny prezentują równie ciekawy line-up, a my przedstawiamy listę tych mniejszych koncertów, których nie można przegapić.

John Maus - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?

Połączenie tajemniczych i mrocznych dźwięków organów, perkusji i człowieka, który wyśpiewuje swoje historie barytonem. Tak właśnie wyglądają koncerty Johna Mausa. Artysta jest byłym wykładowcą filozofii i doktorem politologii, który postanowił zmienić swoje życie o 180 stopni i zacząć tworzyć muzykę. Zakochał się w komponowaniu, stając się artystą, który potrafi zaciekawić niejednego słuchacza. Niektórzy odnajdują bowiem w jego muzyce nawiązania do synth popu z lat 80., inni czują się, jakby słuchali nowego wcielenia Iana Curtisa. To trzeba usłyszeć na żywo.

Pola Nuda - BLIK Open Stage

Julia Woronowicz, znana w branży muzycznej jako Pola Nuda, wie, co robi w muzyce. Nie brakuje jej muzycznych kompetencji, a jednocześnie spełnia się na innych płaszczyznach artystycznych - rzeźbi i maluje, będąc absolwentką ASP. Artyzm jest w niej i ona jest artyzmem, co przekłada się na jej utwory. Są pozornie naiwne, przewrotnie błyskotliwe, a czasem starannie zepsute. To przedstawicielka tej nowej polskiej sceny, która robi rzeczy naprawdę po swojemu.

jan bąk i bogdan sekalski: śpij już stary - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?

"Śpij już stary" to album wydany w 2022 roku, ale już cieszący się opinią materiału ponadczasowego. Jest to historia rodzeństwa, która mierzy się z trudnościami, wymierzonymi im przez los. Opowieść o demencji ojca, walce o jego zdrowie oraz pamięć, sięgająca po wspomnienia ze świata science-fiction. Jan Bąk i Bogdan Sekalski (to alter ego Maksa Rzontkowskiego) zaskakują tu zarówno formą - karuzelą indie rocka i freak folku - jak i treścią. Obok tego materiału nie można przejść obojętnie - jest przejmujący i chwyta za serce nawet najtwardszych.

Moonchild Sanelly - Scena Eksperymentalna

Sanelisiwe Twisha, znana światu jako Moonchild Sanelly, pochodzi z Republiki Południowej Afryki i twierdzi, że wymyśliła nowy gatunek muzyki, o nazwie future ghetto funk. To jej autorska mikstura regionalnego kwaito z globalnym rapem, ale też dancehallem, funkiem i jazzem. Nie bez przyczyny była już zapraszana do współpracy z m.in. Beyoncé, Gorillaz i Ghetts. Moonchild Sanelly wszystko w muzyce robi doskonale. Już niedługo zrobi zawrotną, międzynarodową karierę, lecz na razie zagra na OFF Festivalu w Katowicach, a tego zdecydowanie nie można przegapić.

Dominika Płonka - T Tent

Artystka jest jednym z najciekawszych nowych głosów na polskiej scenie muzycznej. Zadebiutowała w 2023 r. mini-albumem "DD EP", który otworzył jej drzwi na klubowe i festiwalowe sceny. Skradła serca widzów podczas Great September w 2023 r., a następnym krokiem mógł być już tylko OFF Festival. Dominika Płonka zręcznie porusza się pomiędzy r'n'b, rapem i indie-popem, a w tekstach pomiędzy poezją a dosłownością. Jej EP-kę zamyka numer zatytułowany "kiedy?". Odpowiedź jest prosta: teraz jest jej czas.

Les Savy Fav - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?

Les Savy Fav to indie rock, noise i punk w jednym, a artyści naprawdę nie biorą jeńców. Nowojorska grupa potrafi rozruszać nawet najbardziej niemrawych festiwalowiczów. Wokalista Tim Harrington za każdym razem dba o to, żeby nikt nie wstydził się dobrej zabawy, więc potrafi ruszyć w tłum nawet pozbywając się większości ubrań, w samych slipach. Les Savy Fav przyjeżdżają do Katowic już po premierze swojej najnowszej płyty, "Oui, LSF", na którą kazali fanom czekać aż 14 lat. Polscy słuchacze będą więc jednymi z pierwszych osób na świecie, które usłyszą nowy materiał na żywo.

George Clanton - Scena Eksperymentalna

Muzyka George'a Clantona przywraca wspomnienia i cofa słuchaczy prosto do lat 90. Artysta jest kojarzony z vaporwave, czyli gatunkiem, w którym muzycy sięgają po starsze dźwięki i na ich bazie budują nowe utwory. Clanton przekonuje jednak, że nie robi tego prześmiewczo, jak niektórzy. On wykorzystuje inspiracje z poprzednich dekad i tworzy całkiem poważne piosenki, które czasami brzmią jak nowe wcielenie Moby'ego, a niekiedy jak popowe przeboje popularnych boysbandów, tyle że z nutką nostalgii. Brzmi ciekawie? W takim razie nie przegapcie George'a na scenie.

Seweryn - BLIK Open Stage

Trójmiejski artysta, który od 2021 roku poszukuje "Wzoru na prędkość bicia serca" oraz patentu na piosenkę, która będzie łączyć ciepło i melancholię, estetykę lo-fi z melodią, która zostanie w głowie na długo. Nostalgiczne gitarowe riffy, senny klimat i metaforyczne teksty to wizytówka twórczości Seweryna. Ma na koncie dwa duże materiały - "Petrykorę" i "Kieszeń pełną niczego" - a przed sobą świetlaną przyszłość.