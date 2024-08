OFF Festival Katowice przed nami! Uczestnicy będą zachwyceni

Tegoroczna edycja OFF Festival Katowice odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia, standardowo w w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

OFF Festival Katowice 2024: jakie zagraniczne gwiazdy zagrają?

Jedną z gwiazd, na którą niecierpliwie czekają uczestnicy OFF Festivalu, jest Grace Jones. Muza Andy'ego Warhola i ikona popkultury wystąpi na głównej scenie festiwalu w sobotę, 3 sierpnia, o godzinie 23:40.

Wśród zagranicznych artystów, którzy przyjadą do Katowic, znaleźli się również m.in. francuski duet The Blaze, który porwie ludzi do tańca, czy synthpopowy Future Islands, koncertujący obecnie z nowym materiałem z płyty "People Who Aren't There Anymore".

OFF Festival Katowice 2024: mocna polska reprezentacja

Na festiwalu w Katowicach wystąpi także wiele popularnych zespół z Polski. Do najbardziej wyczekiwanych zaliczają się na pewno koncerty Edyty Bartosiewicz, świętującej 30-lecie debiutu, oraz projektu Łona x Konieczny x Krupa, który zagra album "Taxi".

Z polskiej sceny zobaczymy też m.in. Furię, Tonfę, Dominikę Płonkę, Hoshii, Lochy i Smoki czy duet Pola Chobot & Adam Baran.

OFF Festival 2024: jak dojechać do Doliny Trzech Stawów?

W związku z festiwalem Związek Transportu Metropolitalnego uruchomi bezpłatną linię autobusową. Autobusy oznaczone jako S1 będą kursować od godziny 8.00 do 3.30, a trasa poprowadzi z przystanku Katowice Sądowa, przez Katowice Dworzec do przystanku Muchowiec Droga do Lotniska. Na wspominany przystanek będzie można dojechać również liniami 110 i 900, jednak należy pamiętać, że ze względu na festiwal ich trasa będzie zmieniona.

Jeśli chodzi o ruch samochodowy, to kierowcy również muszą liczyć się z utrudnieniami. Od godziny 6:00 2 sierpnia do tej samej godziny 5 sierpnia zamknięty będzie odcinek ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko w kierunku Doliny Trzech Stawów.