Na jaki festiwal się wybrać? Sprawdź OFF-a i jego wyjątkowy klimat

Po co jeździmy na festiwale? Żeby w większym gronie oglądać koncerty na żywo, podziwiać ulubionych i odkrywać nowych wykonawców. Jedziemy tam zazwyczaj z grupą znajomych, często też poznajemy kolejnych. To czas, kiedy możemy poczuć wyjątkowy klimat i wolność. "Muzyka jest oczywiście ważna, ale festiwal jest również wspaniałym wydarzeniem towarzyskim" - jak podsumowywał edycję OFF-a w 2023 roku pewien 30-latek, który pojechał tam sprawdzić, "czy festiwale są jeszcze dla mnie" (do przeczytania TUTAJ ).

Festiwale są dla każdego, choć nie na wszystkich będziemy bawić się tak samo. Wiele zależy od programu imprezy, ale i jej lokalizacji, rozłożenia scen i stref gastronomicznych. Trzy czy więcej dni na letnim festiwalu upływa bowiem głównie na spacerach między koncertami, napojami i posiłkami. Istotne jest więc gdzie i z kim je spędzamy. A katowicki OFF Festival to bez wątpienia jedno z najbardziej przystępnych i klimatycznych miejsc na mapie polskich imprez z muzyką.

OFF Festival w tak pięknych okolicznościach przyrody

Katowice, Dolina Trzech Stawów. Będąca częścią Katowickiego Parku Leśnego - swoistą ostoją zieleni i natury w centrum miasta. W sierpniu zamienia się w miejsce, w którym wybrzmiewa najlepsza muzyka alternatywnea z całego świata i w którym spotykają się jej wielcy zapaleńcy, doceniający nie tylko muzyczny kunszt artystów, ale i wyjątkową atmosferę wokół.

To właśnie na OFF-ie oglądaliśmy przed rokiem koncerty tak rozchwytywanych na Zachodzie gwiazd jak raper Pusha T czy songwriter King Krule, grających na Scenie Głównej Perlage z widokiem na pobliskie lotnisko Muchowiec. Albo tak zjawiskowych składów jak Balming Tiger (przebojowa grupa z Korei Płd.) czy Udary (na czele których stał Dawid Podsiadło) w równie zjawiskowej scenerii Sceny Leśnej Rosmann Czujesz Klimat?. Wyjątkowy klimat miejsca, bliskie odległości między scenami i przyjaźnie nastawieni ludzie to, obok muzyki, główne powody, dla których sporo ludzi wraca na OFF-a co roku.

Poczuj klimat!

Także z roku na rok coraz ważniejsze dla festiwalowiczów są działania podejmowane przez organizatorów OFF-a na rzecz ekologii. Bo jak ci ostatni sami podkreślają: "Nie ma przecież lepszego miejsca, żeby obudzić w sobie proekologiczną świadomość, niż wasz ulubiony festiwal muzyczny". A można to już zrobić w drodze na imprezę, korzystając z udostępnianej dla festiwalowiczów darmowej komunikacji miejskiej lub łatwo dostępnych rowerów miejskich. Już na terenie festiwalu czeka na nas bogata oferta gastronomiczna, w której 80% stanowi dieta wegańska i wegetariańska. Oraz biodegradowalne naczynia i kubki wielorazowego użytku dla łatwiejszego recyklingu materiałów i wyeliminowania plastiku.

Eliminowane są również bariery w dostępie do koncertów dla osób, które nie mogą w pełni przeżywać festiwalowych emocji. W tym roku na OFF Festivalu zagra BLIK Open Stage - wyjątkowa scena, na której prezentowana muzyka zostanie przełożona na język migowy. Pozwoli to osobom głuchym aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu i zachować wyjątkowe wspomnienia.

"Jeden z najlepszych festiwali na świecie"

Tak katowickiego OFF-a ocenił słynny amerykański magazyn "Time". O jego bogatym programie, klimatycznej lokalizacji oraz wyjątkowej atmosferze pisały też inne prestiżowe, nie tylko muzyczne media. W Polsce, w rankingu "Top Marka 2023 - Festiwale" OFF został wyróżniony jako jedna z pięciu najważniejszych imprez z muzyką. W tym roku organizowane od 2006 roku przez Artura Rojka wydarzenie spróbuje umocnić swoją pozycję, ponownie zapraszając do Katowic artystów zjawiskowych, wyznaczających muzyczne trendy oraz takich, którzy po raz pierwszy zagrają przed polską publicznością.

Wcześniej to właśnie na OFF-ie niezapomniane koncerty dawali m.in. Iggy Pop, The Flaming Lips i Swans. To tu na festiwalowej scenie połączyli swoje siły Zbigniew Wodecki oraz Mitch & Mitch. A publiczność szalała na koncertach Islam Chipsy, a na wykonie Charlesa Bradleya płakała ze wzruszenia. To OFF wreszcie nawiązał współpracę z kultową amerykańską rozgłośnią radiową KEXP i pomógł zaistnieć na jej antenie polskim artystom. Można więc o nim mówić tylko w kategorii festiwalu, ale po 18 latach działania, OFF to już także ważna część historii polskiej muzyki.

OFF we go!

W tym roku, 2-4 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, rodzima scena znowu będzie mieć silną reprezentację. Wystąpią m.in. młodzi i szalenie zdolni muzycy oraz składy: Siemia Ziemia, Tonfa, Hoshii, a także mocne marki: Furia, Otsochodzi czy Łona. 30 lat po wydaniu swojego solowego debiutu, solowy koncert zagra Edyta Bartosiewicz. A skoro już o postaciach ikonicznych mowa - na OFF-ie wystąpi muza Andy’ego Warhola, niezwykła artystka Grace Jones. Także przekraczająca muzyczne gatunki, wyjątkowa i inspirująca Sevdaliza. Do tańca, ale i wzruszeń, bo ich muzyka jest pełna emocji, zaprosi oklaskiwany w klubach i na festiwalach całego świata duet The Blaze. A jak się ma brytyjska rap gra pokaże zaproszona na OFF-a "następna wielka gwiazda", jak o Clavishu napisał "NME". On już się zaraz pakuje do Kato, co z tobą?