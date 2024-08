Maja Krawczyk, Interia: Jak się czujesz po swoim koncercie na OFF Festivalu?

Magda Kluz: - Super, bardzo dużo ludzi przyszło, co mnie zaskoczyło. To taka w sumie wczesna godzina, więc jestem super wdzięczna, że mogłam się tutaj pokazać.

To był twój pierwszy raz na OFF Festivalu?

- Tak, jako wykonawca, jako odbiorca nie.

Pozostając przy tym temacie - dzisiaj jesteś tutaj tylko jako artysta, czy również jako fan. Czy planujesz zobaczyć pozostałe koncerty, czy masz tu ulubionego artystę, na którego czekasz?

- Bardzo czekam na Sevdelizę, więc to na pewno mnie nie ominie. Wcześniej tu są różni fajni artyści, ale ja mam trochę zaplanowany grafik wywiadowo, więc nie wiem, czy mi się to uda. Chciałabym posłuchać Dominiki Płonki, która w tym momencie gra. I tak będę się tutaj przewijać, będę szukać.

Czy z reguły wolisz być uczestnikiem koncertów, bądź festiwali czy raczej być tą osobą artystyczną?

- Osoba artystyczna - to jest troszkę bardziej stresująca forma spędzania czasu na festiwalu i nie można się tak zanurzyć w tej muzyce, i tylko odbierać tego. Trzeba się skupić na tej pracy, więc to jest ten minus. Ale też są takie emocje jak ekscytacja, więc nie wiem. Na ten moment chciałabym być wykonawcą głównie, ale fajnie by było mieć czas, aby zobaczyć innych artystów.

Za sobą masz wydanie debiutanckiej płyty. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że to było twoje największe wrażenie, aby to zrealizować. Co jest teraz twoim największym marzeniem?

- Teraz najbardziej chciałabym grać dużo koncertów, ale oczywiście wydawać nowe piosenki i tworzyć. Płyta też mi się marzy i już wiem, że taka duża forma jest dla mnie zbyt męcząca i będę się skupiać na bardziej singlowych wydaniach. Ale tak, po prostu tworzenie i granie.

Czy to znaczy, że w ciągu następnego pół roku możemy się spodziewać nowości singlowych od ciebie?

- Nie chcę nic obiecywać na ten moment, ale coś tam jest. Jakieś są szkice i zarysy, więc chyba tak.

Za sobą masz ekscytujący debiut, live sesję i koncerty na naprawdę ekscytujących scenach. Co dotychczas było dla ciebie największym wyzwaniem do zrealizowania?

- Myślę, że moja trasa koncertowa. Zagraliśmy cztery koncerty, w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. To było logistyczne dla mnie trudne do przejścia, bo to była moja pierwsza prawdziwa trasa, więc bardzo się stresowałam. Ale okazało się, jak to zazwyczaj bywa, że nie było czym się przejmować i było super.

Odczuwasz różnice między graniem koncertu klubowego a festiwalowego?

- Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy to jest dlatego, bo na te klubowe koncerty nie przychodziło aż tak dużo ludzi, jak tutaj. Tu ludzie przychodzą, aby poznać różnych artystów, więc przez przypadek często przychodzą na koncert.

Patrząc w przyszłość, co jest twoim największym wyzwaniem na przyszłość?

- Granie na dużych scenach - to by było największym wyzwaniem. Na ten moment nie mam jeszcze takich planów, ale myślę, że już niebawem coś się pojawi.

Więc możemy oczekiwać kolejnych ogłoszeń koncertowych od ciebie?

- Myślę, że tak. Warto śledzić moje social media, tam zawsze informuję na bieżąco.

Czego możemy spodziewać od ciebie do końca 2024 roku?

- Przede wszystkim nowych utworów. Dużo koncertów, jeśli się uda. Nie wiem, czego więcej [śmiech]. Mam nadzieję, że te plany się powiodą i wtedy będzie to dla mnie dużo.