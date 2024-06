Interia patronem medialnym OFF Festival Katowice 2024

Interia brzmi dobrze. W swoim portfolio posiada jeden z najpopularniejszych serwisów w kategorii "Muzyka i serwisy audio" w Polsce. Portal oraz OFF Festival Katowice łączy pasja do koncertów, najlepszej muzyki oraz patronat medialny 17. edycji wydarzenia, które od kilkunastu lat przyciąga do Doliny Trzech Stawów tysiące fanów z całego kraju.

Zespół Interii będzie w samym centrum festiwalu. Na bieżąco zrelacjonuje i skomentuje koncerty największych gwiazd m.in. Grace Jones, The Blaze, Future Islands, Sevdaliza, Baxter Dury, The Alchemist feat. Boldy James, Mount Kimbie, Bar Italia, Glass Beams i Tank And The Bangas, przeprowadzi rozmowy z organizatorami (Artur Rojek) oraz artystami, którzy wystąpią na scenach festiwalu.

OFF Festival Katowice to spotkanie miłośników muzyki, tej którą już znamy, ale i tej która właśnie zostanie odkryta, dzięki Arturowi Rojkowi - dyrektorowi artystycznemu. Według raportu "Top Marka 2023" to jeden z najpopularniejszych festiwali w kraju (TOP 5). Gospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice.

Interia zapewnia najlepszą rozrywkę w sieci. Jako patron medialny promowała takie wydarzenia, jak: Polsat Hit Festiwal, Sylwestrowa Moc Przebojów, Earth Festival w Uniejowie, Next Fest w Poznaniu, Jarocin Festiwal oraz Rawa Blues Festival.