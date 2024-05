Sporą niespodziankę dla widzów Polsat Hit Festiwalu przygotował dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, który wręczając nagrodę grupie Enej potwierdził, że "Must Be The Music" powróci na antenę Polsatu. Program będzie można oglądać wiosną 2025 r.

"Będziecie znowu mogli słuchać zespołów, które mają szansę zrobić karierę" - przekazał wielomilionowej widowni Edward Miszczak.

"Must Be The Music" powraca po latach

Przypomnijmy, że ten program zadebiutował w 2011 r. i był emitowany przez sześć lat. W sumie zrealizowano aż 11 edycji - w każdej z nich uczestników oceniali Elżbieta Zapendowska (znana z "Idola" specjalistka od emisji głosu), niezapomniana wokalistka grupy Maanam - Olga "Kora" Jackowska oraz ceniony dyrygent Adam Sztaba.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Enej o udziale w "Must Be The Music": To były wszystko nasze decyzje INTERIA.PL

W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im także znany z zespołu Afromental wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski. W edycjach 7-10 zastąpił go lider rockowego zespołu Coma, Piotr Rogucki. Z kolei w ostatniej odsłonie za jurorskim stołem pojawił się Tymon Tymański, legendarny muzyk sceny niezależnej. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock, a przed telewizorami pod koniec regularnie zasiadało ponad 2 miliony widzów (pierwsze pięć edycji miały średnią widownię znacznie powyżej 3 mln).

Na razie wszystkie szczegóły nowej odsłony "Must Be The Music" trzymane są w sekrecie, choć wiadomo, że skład jury czekają spore zmiany (Kora zmarła w lipcu 2018 r. po ciężkiej chorobie).

To w tym programie swoją drogę do sławy zaczynali m.in. Enej, LemON, Kasia Moś, Tomasz "Kowal" Kowalski, Oberschlesien, Mateusz Ziółko, Future Folk, Shata QS, Be.My, Piękni i Młodzi, Kaśka Sochacka, Besides i Marcin Patrzałek.