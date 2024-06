Amerykańska wersja "Mam talent" ("America’s Got Talent") to jeden z najbardziej popularnych programów rozrywkowych na świecie, który przyciąga miliony widzów przed telewizory. Program prezentuje różnorodne talenty z całych Stanów Zjednoczonych, w tym wokalistów, tancerzy, iluzjonistów oraz osoby obdarzone innymi niezwykłymi umiejętnościami. Uczestnicy rywalizują o główną nagrodę, a ich występy są oceniane przez jury składające się z ekspertów branży rozrywkowej. Program nie tylko dostarcza niesamowitych emocji, ale także inspiruje i motywuje do rozwijania swoich pasji.

Amerykański "Mam talent" - jurorzy

W najnowszej edycji programu "Mam talent Ameryka" jury tworzą znane osobistości ze świata rozrywki. Na panelu jurorskim zasiadają komik Howie Mandel, który ocenia uczestników od 2010 roku, modelka Heidi Klum, która powróciła do programu w 2020 roku, oraz aktorka Sofia Vergara, która dołączyła do zespołu w 2020 roku. Producentem programu i jednym z jurorów jest Simon Cowell, znany z ostrej, ale sprawiedliwej krytyki, który dołączył do składu jury w 2016 roku. Program prowadzi charyzmatyczny Terry Crews, który swoim poczuciem humoru i energią dodaje show wyjątkowego charakteru.

Gdzie oglądać amerykański "Mam Talent" online?

Dla fanów "America’s Got Talent" chcących śledzić najnowsze odcinki, program jest emitowany co sobotę o 21:35 na kanale Telewizja WP.

