Chrisyius Whitehead to 5-letni perkusista, który do "Mam talent" przyjechał ze swoimi rodzicami z Tallahassee na Florydzie.

Simon Cowell na samym początku zapytał małego uczestnika, co zrobiłby z milionem dolarów, gdyby go wygrał. "Podzieliłbym się nim z biednymi ludźmi i bezdomnymi" - odpowiedział. Następnie dodał, że resztę wydałby na zabawki.

Whitehead zdradził następnie jurorom, że na naukę gry na perkusji rozpoczął, gdy nie skończył nawet 2 lat, czym kompletnie wszystkich zaskoczył. "Baw się dobrze" - życzył mu powodzenia Cowell.



5-letni perkusista zachwycił w "Mam talent"! Co za występ

5-latek, który musiał stać, aby móc dosięgnąć do perkusji szybko pokazał, jaki talent w nim drzemie. Chłopiec zagrał w rytm przeboju Steviego Wondera i Ariany Grande - "Faith" (z filmu "Sing") - zachwycając wszystkich na sali.

Publiczność na jego grę reagowała ogromną wrzawą, a jurorzy nagrodzili go owacjami na stojąco. Howie Mandel dopytał, czy 5-latek stał czy siedział przy perkusji. "Myślisz, że poszło ci dobrze? Nie, poszło ci znakomicie!" - mówił.

"Jesteś lepszy niż wielu dorosłych, którzy próbują to robić. Nie mogę uwierzyć, że masz tylko 5 lat! Czy trenujesz codziennie? To widać, bo jesteś naprawdę dobry" - dodała Heidi Klum.

"Jesteś znakomity w tym, co robisz"- wyznała Sofia Vergara. "Howie, muszę się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś. Nie byłeś znakomity, byłeś fantastyczny. Świetnie trzymałeś tempo, jesteś showmanem, a poza tym - co najważniejsze - widzę, że to kochasz. Bycie znakomitym perkusistą czyni cię jedną z najfajniejszych osób na świecie"- podsumował Simon Cowell.

Chrisyius jednogłośnie przeszedł do kolejnego etapu. Nagranie z jego występu obejrzano 1,8 miliona razy.

