W 2024 roku na antenie TVN-u wyemitowano 15. edycję "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawili się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

"Mam talent" zadebiutował w Polsce 13 września 2008 roku. W pierwszym jury zasiadali: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Kuba Wojewódzki (w czwartym sezonie zastąpił go Robert Kozyra).

W pierwszej edycji programu główną nagrodą do wygrania było 100 tys. euro, w następnych sezonach zdecydowano, że będzie to 300 tys. złotych.



Jak wyglądał pierwszy występ w historii "Mam talent" w Polsce? "Nie mogę na ciebie patrzeć"

Pierwszym uczestnikiem w historii polskiego "Mam talent" został Patryk Texas. Mężczyzna, podpisany jako estradowiec (do dziś nazywa się gwiazdą internetu i Hollywood), dziarsko rozpoczął swoje przesłuchanie.

"Bardzo miło mi tu wystąpić, to dla mnie ogromny zaszczyt, przed tak wspaniałym jury. Wielkie brawa dla jury proszę państwa" - stwierdził. "Witam Patryku, zobaczymy jak nas pożegnasz po swoim występie" - odpowiadała mu Chylińska.

Uczestnik zdecydował się na utwór "Hero" Enrique Iglesiasa. "Wiem, że stołeczna publiczność uwielbia amerykańskie gwiazdy show-biznesu, więc na chwilę poczujemy się jak na rozdaniu nagród Grammy" - mówił, nie zwracając uwagi na fakt, że Iglesias jest Hiszpanem.

Pierwszy występ w historii "Mam talent" nie wypadł zbyt dobrze. Wojewódzki wcisnął czerwony przycisk, aby przerwać. "Jak znam życie to Iglesias dzwoni już do swoich adwokatów" - mówił złośliwie juror.

"Patryku ja aż zamknęłam oczy, bo masz tak drażniący sposób bycia, ten cały blichtr i ten brokat się sypał, więc je zamknęłam, żeby na ciebie nie patrzeć, tylko cię posłuchać. I muszę ci przyznać, że oprócz tego, że strasznie fałszujesz, jest w tym bardzo fajna barwa głosu i jest z ciebie materiał na wokalistę" - podsumowała jego występ Agnieszka Chylińska.

"Poważnie mówisz? Patryku śpiewasz jakbyś miał zęby w kieszeni. Błagam cię" - wypalił natomiast Wojewódzki.

"Agnieszka powiedziała bardzo mądre rzeczy. Do ciebie, do Patryka. Nie do showmana, ale do człowieka" - skwitowała całość Foremniak.



Co stało się z Patrykiem Texasem?

O Patryku Texasie w sieci było jeszcze kilka razy głośno. W kolejnych latach występował w "X Factorze", "Disco Star", "You Can Dance" i "Must Be The Music".

W 2014 roku pozwał KFC za to, że według niego pracownicy sieci szydzili z jego nazwiska. "Zachowanie pracowników restauracji w oczach mojego klienta było szydzeniem z niego. Personel kpił ze zbieżności między nazwą kanapki a jego nazwiskiem" - twierdził.

W 2023 roku pojawił się na Top of The Top Festival w Sopocie, gdzie przebrany był za Elvisa. Ze sceny wspomniał o słynnym występie w "Mam talent". "Ja istnieję dzięki tej telewizji TVN, bo [...] byłem pierwszym uczestnikiem, pierwszego odcinka, pierwszej edycji ‘Mam talent’" - mówił.