Występ grupy Improv Everywhere w "Mam talent" wzbudził mnóstwo dyskusji. Grupa, która próbowała zaskoczyć nietypowym występem jury, chowając m.in. uczestników na widowni - mimo zachwytów publiczności - nie zdobyła przychylności jury. Ci wyrzucili zespół z programu (nagranie z występu znajdziecie poniżej).



"Zespół był znakomity, cały pomysł był świetny i zabawny, ale chciałabym być bardziej zaskoczona. Od początku wiedziałam, że coś się szykuje, a zawiodło was aktorstwo" - stwierdziła Sofia Vergara.

Decydujący głos w wyborze jury należał do Howiego Mandela. Ten jednak zakpił z uczestników i wysłał ich do domu.

"Muszę być z wami szczery. Potrzeba tu nieco więcej niż imprezowy żart. Gdyby to było przyjęcie, zatrudniłbym was, ale nie widzę tu potencjału na widowisko. Co moglibyście zrobić potem? Czym mnie zaskoczycie? Wiecie co, ja zaskoczę was i jestem na NIE" - stwierdził juror, czym zszokował publiczność, która głośno wyraziła swoją dezaprobatę.



Widzowie wściekli na Howiego Mandela. Dojdzie do zmian w "Mam talent"?

Na Twitterze pojawiło się mnóstwo głosów oburzenia na jurora programu. "Howie zachował się jak totalny cham. Nie musiał być tak niemiły", "Howie, skoro nie lubisz być jurorem, może przestań udawać, że w ogóle ci na czymś w tym programie zależy", "Myślę, że to koniec Howiego w 'Mam talent'" - komentowali widzowie.



W ostatnich tygodniach w USA negatywne komentarze pod adresem składu jury pojawiają się coraz częściej. Widzowie krytykują niemal każdego z jury, twierdząc, że ich zachowania stały się przewidywalne, a skład potrzebuje zmiany.

Oberwało się każdemu z jurorów. Heidi Klum za opowiadanie tych samych frazesów od kilku edycji, a nawet Simonowi Cowellowi, którego najbardziej przewidywalnym ruchem stało się "przerywanie i proszenie o drugi utwór".

W komentarzach pojawiły się opinie, że powrót do programu Howarda Sterna (był jurorem w piątej edycji) oraz Julianne Hough i Gabrielle Union (były jurorkami w 14. sezonie, a Union odeszła z programu). Powrót tej ostatniej do "Mam talent" wydaje się być jednak niemożliwy po aferze wokół jej odejścia z talent show. Więcej o tym możecie przeczytać TUTAJ.